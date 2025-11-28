Claudio Castagnoli: «Arena México es mi lugar favorito para luchar»

El luchador de AEW Claudio Castagnoli desafiará a Gran Guerrero por el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL hoy 28 de noviembre en la Arena México en un nuevo episodio de Viernes Espectacular. Camino a tal notoria cita, «El Superman Suizo» explica cómo se siente regresando a la Catedral de la Lucha Libre a por un nuevo título del mundo; la última vez que gobernó en esa categoría fue en Ring of Honor.

► En palabras de Claudio Castagnoli

Gran Guerrero, el Campeonato Mundial de Peso Completo, el CMLL

“Estoy muy emocionado. Creo que la Arena México es probablemente mi lugar favorito para luchar. Tener una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL contra Gran Guerrero es muy emocionante para mí. Será un gran desafío.”

Arena Coliseo

“Ya luché en la Arena Coliseo hace muchos años, en 2006, en un show de Último Dragón. Estoy muy emocionado de volver a la Coliseo también.”

Qué significaría ganar otro logro importante en CMLL

“Significaría muchísimo para mí. El Grand Prix es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Todavía tengo el trofeo exhibido en mi casa; es prácticamente la única cosa relacionada con la lucha que tengo puesta. He visto lucha libre y CMLL por mucho tiempo. Sé que la presión es grande. Estoy listo.”

Cómo una victoria afectaría su carrera y la de Gran Guerrero

“Si gano, me elevaría en México y me haría conocido por una audiencia aún más grande. Me daría la oportunidad de demostrar qué tan bueno soy. Para Gran Guerrero, demostraría lo bueno que es y podría abrirle puertas en AEW. Él está cerca del récord de Último Guerrero como campeón de más larga duración. La presión definitivamente está sobre él.”

Recuerdo de su primera vez en Arena Coliseo

“En 2006 estuve una semana entrenando en Ciudad de México. Fue muy distinto; estaba al principio de mi carrera. Ahora estoy en la mitad de ella y regreso para luchar por el Campeonato Mundial Completo. Me he puesto mucha presión para ganar porque me tomó 20 años llegar aquí. Mucha gente trabaja duro y nunca tiene esta oportunidad. No quiero decepcionarlos. Convertirme en campeón mundial sería mi mayor logro.”

¿Una lucha de apuestas en el futuro?

“Ganar la máscara de un luchador es el mayor logro que puedes tener en tu carrera. Pero no tengo máscara que apostar, ni cabello. Necesito ganar el Campeonato de Peso Completo para tener algo que poner en juego contra una máscara. Tal vez incluso contra Gran Guerrero, Místico o Blue Panther. Sería interesante con Blue Panther porque es el ídolo de Bryan Danielson. Hay muchos luchadores talentosos en CMLL. Pero ahora estoy enfocado en el campeonato.”

Regresar a CMLL casi un año después

“Hechicero es uno de los mejores luchadores del mundo. Extrañé mucho Arena México y este tipo de presentaciones. Este es uno de los combates más grandes de mi carrera. Arena México implica mucha presión, pero estoy muy emocionado. La lucha libre del CMLL es tremenda y me alegra que pueda mostrarse al mundo.”

Por qué quiso desafiar a Gran Guerrero

“Gané el Grand Prix y después regresé para luchar con Hechicero. Miré quién era el campeón mundial completo, porque yo soy peso completo. Para hacer mi marca en México pensé: tienes que vencer al más grande. Cuando vi que lanzó un reto abierto, me aseguré de tener mi visa lista y vine a Ciudad de México porque quiero ese campeonato.”

Mensaje para los fans del CMLL

“Estoy muy emocionado de regresar a México y de traer a Daniel García conmigo. Los Death Riders regresan. Estoy emocionado por desafiar a Gran Guerrero por el campeonato mundial. Después de que gane, volveré a México muy seguido. Vengan a verme este viernes en Arena México: Claudio Castagnoli contra Gran Guerrero.”

