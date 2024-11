Claudio Castagnoli acabó con un intrepido Darby Allin

Darby Allin está metido en plena guerra contra The Death Riders, apoyando a Orange Cassidy, para eso antes de Full Gear intentó dejar fuera de combate a Claudio Castagnoli, lo que evidentemente lucía muy complicado.

Claudio Castagnoli y Darby Allin protagonizaron un combate lleno de acción, donde la velocidad de Darby se enfrentó al poder imponente de Claudio.

Darby intentó dominar al inicio con movimientos rápidos, pero Claudio tomó el control al atraparlo en pleno vuelo y lanzarlo sobre la barricada con un Uppercut. Desde allí, Castagnoli impuso su fuerza, castigando a Darby dentro y fuera del ring con maniobras con fuertes ataques y poderosos golpes.

