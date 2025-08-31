Clash in Paris: The Wyatt Sicks retienen

Esta tarde, en el evento premium Clash in Paris 2025, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Joe Gacy y Dexter Lumis de The Wyatt Sicks, lograron vencer a Angel Dawkins y Montez Ford para retener el título.

El combate comenzó con Dawkins contra Gacy, intercambiando golpes hasta que Ford entró con su agilidad característica, conectando patadas voladoras y una ráfaga de movimientos, pero Lumis lo derribó con ayuda de Gacy.

► Así fue la victoria de The Wyatt Sicks en Clash in Paris 2025

Los rudos trabajaron en equipo castigando a Ford con relevos rápidos, ataques en las cuerdas y un leg drop de Lumis que casi les dio la victoria. Ford intentó reaccionar, pero Gacy lo frenó con un lazo al cuello y lo mantuvo controlado con una dormilona, hasta que Ford lo sorprendió con un suplex en la ceja del ring.

Dawkins recibió finalmente el relevo y limpió la casa con lazos al cuello, un uranage, enzuigiri, una desnucadora giratoria y un swanton bomb, logrando una cuenta de dos. Gacy y Lumis reaccionaron con una combinación de suplex y desnucadora, aunque Dawkins y Ford respondieron con el Doomsday Blockbuster que casi les dio la victoria.

En la recta final, la acción se volvió caótica: Rowan apareció para distraer a Dawkins, lo que permitió a Lumis atacarlo por detrás. Ford intentó nivelar con un moonsault, pero Nikki intervino y Bo Dallas lo fulminó con un Sister Abigail en ringside. Esto dejó a los Street Profits indefensos, y Gacy junto a Lumis sellaron con The Plague para llevarse la victoria.

