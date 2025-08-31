Clash in Paris: Rusev hizo desvanecer a Sheamus

En la cuarta lucha del evento premium Clash in Paris 2025, vimos cómo Sheamus logró desvanecer a Rusev en una buena lucha. El encuentro comenzó con un intercambio intenso de golpes, que rápidamente los llevó al ringside. Allí, Sheamus estrelló a Rusev contra el poste y montó una mesa, aunque el búlgaro reaccionó buscando un suplex a través de ella. El irlandés lo bloqueó con un suplex sobre el suelo, aumentando la violencia del combate.

► Así fue la victoria de Rusev ante Sheamus en Clash in Paris 2025

Las armas se volvieron protagonistas: Sheamus intentó usar su shillelagh, pero Rusev tomó control con un palo de kendo, castigándolo brutalmente. Luego lo azotó con sillas, conectó una patada giratoria y lo golpeó contra la barricada y la barra de utilería. La acción se desbordó allí mismo, donde Sheamus logró aplicar un Celtic Cross para una cuenta de dos.

De vuelta en el ring, el celta buscó el Brogue Kick, pero Rusev lo detuvo con el kendo stick y los escalones metálicos, incluso estrellándolo contra la barra. En el punto más caótico, ambos combatieron encima de unos barriles: Rusev aplicó el Accolade, pero Sheamus lo contrarrestó con un White Noise a través de las mesas, desatando la euforia del público.

Ya agotados, volvieron al cuadrilátero: Rusev alcanzó un shillelagh, pero fue sorprendido por un Brogue Kick que casi lo derrota. Sin embargo, en el último intercambio, Rusev encadenó una serie de thrust kicks, usó el shillelagh roto como arma y transformó el castigo en un Accolade con la pieza en la boca de Sheamus, forzando la rendición del celta en un brutal desenlace.