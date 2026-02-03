NJPW, según los reportes, esperaba conservar a Clark Connors en nómina, cuando se reportó que su acuerdo con la empresa concluía el pasado mes. Pero la sangría de salidas que acusa NJPW durante los dos últimos años no cesa, y aunque Connors no era uno de los talentos más importantes de su plantel, supone otra evidencia de que el «King of Sports» queda ahora mismo lejos de poder competir contra el duopolio WWE-AEW.

Porque precisamente la casa Élite parece ser el destino escogido por Connors. Fightful publica que en AEW se espera de forma inminente la llegada del gladiador, tras recibir este una oferta. Recordemos, y tal factor no debería soslayarse, que Thekla, «All Elite» desde el pasado mayo, es la actual pareja de Connors. Asimismo, Fightful expone que David Finlay, otro próximo ex-NJPW, podría convertirse en el siguiente.

Connors compitió dentro del más reciente Collision, donde cayó derrotado ante Darby Allin. En las postrimerías, Connors y Gabe Kidd conjuntaron ataque sobre Allin, dejando claro que el «100 Proof» volverá a aparecer por AEW.

Y mientras NJPW vive una desbandada como hacía tiempo no se recordaba (súmenle además la marcha confirmada ayer de Hiromu Takahashi), AEW está inmersa en una vorágine de firmas que recuerda a la vista durante 2021, si bien de menor calado: Andrade, Jake Doyle, Alec Price, Jordan Oliver, Zachary Wentz, Dezmond Xavier, Myron Reed, Tommaso Ciampa, Hechicero, Máscara Dorada, Persephone (estos tres últimos mediante contrato dual con el CMLL) y ahora, presumiblemente, Clark Connors.

► Recordando Collision

Les recuerdo a continuación todo lo que dio de sí el último episodio hasta ahora de AEW Collision.