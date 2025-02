Personalmente, a raíz del combate protagonizado junto a Francesco Akira en RevPo High Stakes 2022, un servidor vio que Gabe Kidd no sería un «Young Lion» cualquiera. Tres años después, parece que por fin esto se confirma.

Cuando precisamente Zack Sabre Jr. acaba de perder el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, Kidd hace méritos ya de cara a ser el siguiente gran gaijin de NJPW, incluso por delante de «The Frontman», pues su pasión y energía lucen insuperables, con una actuación durante Wrestle Dynasty junto a Kenny Omega que lo convirtió en un ídolo para el público nipón, pese a partir en teoría desde el bando rudo.

Y el 2025 sólo acaba de empezar para Kidd. Por lo pronto, el próximo mes competirá en la New Japan Cup, donde parte como uno de los favoritos.

Charlando recientemente con Jeremy Lambert en el podcast ‘In The Weeds’, Clark Connors, compañero de Gabe Kidd dentro del Bullet Club War Dogs, fue preguntado por el ascenso del «War Ready», y quiso exponer por qué para él, lucía previsible.

«Sólo era cuestión de tiempo. El año pasado, cuando los War Dogs estábamos empezando, nos lo decíamos constantemente. El año pasado, por estas fechas, vencimos a United Empire dentro de una jaula de acero y echamos a [Will] Ospreay, y antes dijimos: ‘Dadnos un año. Denle un año a los War Dogs’. Y eso va por todos. Era sólo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos la oportunidad, de que a Gabe le dieran esas oportunidades para dar un paso al frente y mostrar sus emociones y mostrar quién es como luchador y dejar que la gente se enganche a ello. Una vez le han dado bola, se está saliendo. Ese combate con Kenny [Omega] llevaba tiempo construyéndose en su cabeza, lo sé bien.

«Como uno de sus mejores amigos, he estado con él durante todo lo que ha pasado. No todo, pero todo lo que le ha pasado desde que está en New Japan. Lo he visto crecer muchísimo. Siempre hablamos de ello y siempre le digo: ‘Eres la franquicia, eres el futuro, eres la estrella’. Todo lo que hago, todo lo que hace Drilla [Moloney], todo lo que hacen los demás, todos estamos en torno a él. En mi opinión, y siempre se lo he dicho a Gabe: ‘Eres el tipo’. Su mente está enfocada, está concentrado en todo. Me hace muy feliz ver esto, casi como una figura de hermano mayor, como uno de sus mejores amigos. Siempre me hace sentir orgulloso».