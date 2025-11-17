CJ Perry y Rusev esperan su primer hijo

por
Lana Rusev DESTACADA

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que la exmánager y exlucahdora, CJ Perry, de 40 años de edad y quien es más conocida por su nombre artístico de Lana, se encuentra esperando a su primer hijo, junto con Rusev, de 39 años y actual luchador de WWE.

Así lo confirmó el día de hoy a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió una serie de fotografías tanto de su trabajo en OnlyFans y su sitio web privado de fotos, pero, en el medio, mostró imágenes de cómo le hacen una ecografía para ver a su bebé y también videos de ella muy recientes, en estado de gestación.

Superluchas - Un hombre y una mujer hablando en un programa de la WWE.
Rusev y Lana

Lana y Rusev, de WWE, esperan a su primer bebé

Recordemos que la pareja se conoció en 2013, cuando coincidieron como parte de la clase de nuevos luchadores de NXT. Ambos hicieron equipo como Rusev y Lana, representando a Rusia, y el amor pasó de las pantallas a la vida real rápidamente.

Ambos se casaron en junio de 2016, luego de un largo noviazgo y de haber sobrevivido a cosas como que Vince McMahon los pusiera en un triángulo amoroso con Dolph Ziggler en 2015, como una forma de intentar que Lana y Rusev rompieran en la vida real, pues McMahon consideraba que una mujer tan bella como Lana, no podía estar en una relación con alguien como Rusev.

Rusev y su esposa Lana (Superestrellas WWE) / Instagram.com/thelanawwe
Rusev y su esposa Lana (Superestrellas WWE) / Instagram.com/thelanawwe

La pareja terminó separándose en marzo de 2024, ya muchos años después y estando fuera de WWE, pero en marzo de 2025 anunciaron que nunca firmaron los papeles de divorcio y que tras una pausa de un año iban a retomar su relación sentimental y pues, les fue tan bien, que ahora esperan a su primer hijo.

Rusev y Lana
Rusev y Lana
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos