CJ Perry y Rusev esperan su primer hijo

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que la exmánager y exlucahdora, CJ Perry, de 40 años de edad y quien es más conocida por su nombre artístico de Lana, se encuentra esperando a su primer hijo, junto con Rusev, de 39 años y actual luchador de WWE.

Así lo confirmó el día de hoy a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió una serie de fotografías tanto de su trabajo en OnlyFans y su sitio web privado de fotos, pero, en el medio, mostró imágenes de cómo le hacen una ecografía para ver a su bebé y también videos de ella muy recientes, en estado de gestación.

► Lana y Rusev , de WWE , esperan a su primer bebé

Recordemos que la pareja se conoció en 2013, cuando coincidieron como parte de la clase de nuevos luchadores de NXT. Ambos hicieron equipo como Rusev y Lana, representando a Rusia, y el amor pasó de las pantallas a la vida real rápidamente.

Ambos se casaron en junio de 2016, luego de un largo noviazgo y de haber sobrevivido a cosas como que Vince McMahon los pusiera en un triángulo amoroso con Dolph Ziggler en 2015, como una forma de intentar que Lana y Rusev rompieran en la vida real, pues McMahon consideraba que una mujer tan bella como Lana, no podía estar en una relación con alguien como Rusev.

La pareja terminó separándose en marzo de 2024, ya muchos años después y estando fuera de WWE, pero en marzo de 2025 anunciaron que nunca firmaron los papeles de divorcio y que tras una pausa de un año iban a retomar su relación sentimental y pues, les fue tan bien, que ahora esperan a su primer hijo.