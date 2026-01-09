CJ Perry: «Regreso a la lucha libre… indie»

CJ Perry, antes conocida como Lana, confirma su regreso a la lucha libre, opina de Dominik Mysterio, Logan Paul o Rhea Ripley, menciona Royal Rumble 2026 y más.

► En palabras de CJ Perry

Vida personal y celebraciones

“Tuvimos un Año Nuevo búlgaro. No tuve el americano, solo el búlgaro. Fue mucho comida, y para Miro fue un poco decepcionante, pero lo importante es que estábamos juntos.”

Carrera como presentadora y comediante

“Estoy empezando mi carrera como periodista, pero también mi carrera como comediante de standup. Me inscribí en clases de standup y mi primer show será el 26 de marzo, dirigido especialmente a los fans de la lucha libre. Además, pueden suscribirse a cjperry.com donde doy mucho ‘tea’ exclusivo sobre wrestling.”

Regreso a la lucha libre

“Quiero anunciar que regresaré a la lucha profesional y me centraré en la escena indie. Estaré en el micrófono y como manager, y por eso estudio standup: quiero ser increíble en el micrófono, afilada e icónica. También empezaré a asistir a eventos de wrestling para buscar al próximo superatleta.”

WWE y predicciones para Royal Rumble 2026

“Creo que Gunther ganará el Royal Rumble masculino, pero también Oba Femi tiene grandes posibilidades, es joven, musculoso y atlético. Para la categoría femenina, pienso que Liv Morgan tiene lo necesario para ganar: es rápida, talentosa, y muy astuta. Si gana Liv, podría enfrentar a Raquel en WrestleMania, lo cual sería un combate entre dos amigas y una facción.”

Opiniones sobre luchadores individuales

“Oba Femi es la estrella más caliente entrando a 2026, debe mantenerse saludable y construir su camino enfrentando a los heels. Drew McIntyre está listo para ser campeón de SmackDown, trabajando duro y persiguiendo constantemente el ‘brass ring’. Austin Theory ha aprendido de sus errores, ahora es más humilde y trabajador; eso lo hará exitoso a largo plazo.”

Lucha libre femenina y talento emergente

“Ria Ripley e IYO SKY ahora hacen un gran equipo; me encanta cómo combinan y cómo muestran su lado más femenino mientras dominan en el ring. Becky Lynch siempre es una heel, incluso fuera del ring, y su trabajo es increíble. Liv Morgan, con su inteligencia y estrategia, tiene potencial para ser campeona.”

Antiguos personajes en WWE

“Siempre he sido heel, incluso desde niña con mi hermano, buscando maneras de ganar. En WWE, mi papel era ser humillada por los baby faces, especialmente con Rusev, para darle payoff a los fans. Incluso cuando algunas situaciones me parecían extremas, como la historia con Enzo, comprendí que era parte del trabajo de personaje y aprendí a jugar mi rol.”

Opinión sobre otros talentos y la visión de WWE

“Logan Paul está aprendiendo de Paul Heyman dentro de la facción y será una gran estrella. Austin Theory está mucho más ‘snappy’ y centrado ahora. Baron Corbin y Chris Jericho serían grandes regresos; para mujeres, me encantaría que Paige regresara y enfrentara a Ria Ripley. Stephanie Vaquer es la mejor luchadora según ESPN, y estoy de acuerdo: tiene habilidades, carácter, entrada y movimientos excepcionales.”

Crítica a Dominik Mysterio

“No le daría el premio a ‘Luchador del año’. Técnicamente no es lo suficientemente agresivo ni su trabajo es de gran calidad en el ring, aunque es un WWE superstar icónico y muy inteligente, capaz de vencer a Rusev con astucia.”