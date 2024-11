CJ Perry: «No estoy saliendo con Damian Priest»

CJ Perry, conocida como Lana en WWE, zanja el rumor de que tiene una relación romántica con Damian Priest. Un rumor que en realidad no es nada nuevo pues nació en abril cuando ella hizo una publicación en redes sociales con varias fotos con el luchador para felicitarlo por ganar el maletín de Money in the Bank.

«¡Felicitaciones enormes para Damian Priest por hacer efectivo el canje en WrestleMania! ¡Ver un canje en WrestleMania después de 9 años fue ÉPICO! ¡Wrestlecon y WrestleMania fueron INCREÍBLES! Gracias a todos los fanáticos que vinieron a mis firmas y fiestas. ¡Son los mejores fans y los quiero muchísimo! Ric Flair y Nic Nemeth siempre me hacen reír en nuestras firmas».

► No hay nada entre CJ Perry y Damian Priest

De alguna manera, el runrún llegó a noviembre y –en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram– la luchadora y manager negó estar saliendo con el ex Campeón Mundial de Peso Completo, calificándolo como un «divertido rumor de internet». Añadió que había recibido muchos mensajes directos preguntándole si estaba saliendo con los chicos que aparecían en sus historias en esta misma plataforma. Aclaró que tiene amigos hombres y que no siempre está saliendo con uno de ellos.

“No, no estoy saliendo con Damian Priest. Fue un rumor divertido de internet. ¿Saben qué es lo gracioso para mí? Si publico a un chico, todos reaccionan como si fuera un gran escándalo. Todos mis amigos hombres se morían de risa. En marzo y abril, cada vez que los publicaba en mis historias, estaban en mis mensajes diciendo, ‘¿Ese es tu nuevo novio?’. Como si no pudiera tener amigos hombres.”

CJ Perry se divorció de Miro después de una larga relación a finales de 2023. Seguramente los dos han estado saliendo con otros en este tiempo pero nada ha trascendido.

