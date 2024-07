CJ Perry: «Liv Morgan demuestra a WWE que…»

Liv Morgan está en su mejor momento como Superestrella de WWE. Es la Campeona Mundial, es probablemente la luchadora más popular de la compañía, está contando, lo cual es el principal motivo de ello, una de las historias que más gustan a los fanáticos con Dominik Mysterio… Ella misma lo decía recientemente:

«Esto es algo que creé, que no siempre sentí que tenía mucho apoyo detrás, pero seguí adelante porque realmente creía en ello. Creía en mí misma. Y cuando tuve esta oportunidad, gracias al tiempo y la dedicación a mi oficio, la aproveché. Han pasado 10 años para llegar aquí, y ni siquiera hemos arañado la superficie. Esto es lo que siempre esperé y soñé, y por eso el tiempo libre cuando estuve lesionada fue tan significativo. Fue importante para mi autoestima y para volver a enamorarme de la lucha libre para regresar en mi mejor forma. Apenas estoy entrando en mi mejor momento. Si no me crees, solo observa».

► CJ Perry de Liv Morgan

Y alguien que está especialmente contenta por lo bien que le va a la guerrera de 30 años de Paramus, Nueva Jersey, es su gran amiga CJ Perry, también conocida como Lana, quien, como Ric Flair, ya no estaría vinculada a AEW. Pero ahora no nos ocupamos de esta cuestión sino de sus recientes palabras sobre Liv:

«Está en el papel perfecto. Es una trabajadora increíble, una atleta increíble. Al final del día, la lucha libre profesional es televisión con guion, donde queremos creer que lo que estás haciendo es real, y ella es la chica popular. La amamos. Esas son historias emocionantes para contar en televisión. Las mujeres necesitan ser representadas, y sí, somos diferentes a los hombres. Pero aportamos valor. Podemos vender entradas. Quiero decir, mira a Liv Morgan ahora mismo. Eso te muestra que necesitamos de todo. Necesitamos competidoras, necesitamos mujeres fuertes, necesitamos historias de amor y hay un lugar para todas«, dice la ex WWE en USA TODAY Sports.