CJ Perry: «De camino al Salón de la Fama WWE»

La ex-luchadora de WWE CJ Perry, también conocida como Lana, habla de su porvenir en la lucha libre, el Salón de la Fama y el contrato «WWE Legends«. Todo ello en una reciente entrevista con TMZ Sports.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Branson Quirke (@bransonquirke)

► En palabras de CJ Perry

“Creo que cuando dije que me retiré, estaba siendo muy sarcástica. Me despidieron a los 36, así que simplemente dije que, aparentemente, me retiré a los 36. Creo que eso es realmente joven. Me encantaría luchar de nuevo. Sí creo que mi fuerte, y donde más valor aporto a las empresas de lucha libre, es hablando y promocionando a su talento. Al final del día, estamos en el negocio de la promoción.

«Si ves el documental de (Vince) McMahon, si escuchas a Logan y Jake Paul hablar sobre boxeo y lucha libre, estamos en el negocio de vender entradas y promocionar. Por eso Logan y Jake son tan buenos en lo que hacen: saben contar historias, promocionar y hacerlo entretenido. Creo que yo también hago bien esas cosas. Rusev… Lana sabe que puede ayudar a Rusev, solo necesita llamar a su primer exmarido primero.

“Extraño muchísimo la lucha libre. Me siento un poco como una adicta. No existe un subidón ni una descarga de adrenalina como esa en el mundo. Tenemos una relación muy especial con el público. Un poco como los comediantes de stand-up, porque estás ahí en medio y puedes sentir a la gente. Como heel, sabes que puedes dictar realmente todo y estás preparando el terreno para que el babyface se lleve el show. Tener esa conexión y esa relación, provocar emociones y poner sonrisas en las caras de las personas… Vivimos en un mundo duro, así que es bonito tener ese momento de luz.

«Soy una leyenda, una auténtica leyenda. No es para tanto. Lo sé, yo también estoy sorprendida. Me sorprendí cuando me llamaron. Mi agente, de Paradigm, me llamó y me puse a llorar. No podía creerlo. Ahora me lo estoy tomando con humor. Van a tener que acostumbrarse. De camino al Salón de la Fama de la WWE«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv)