CJ Perry da pistas sobre el futuro de Miro. ¿Rumbo a WWE?

La situación de Miro dentro de AEW en los últimos meses fueron de todo menos algo normal, ya que durante sus cuatro años de trayectoria allí sólo disputó 36 combates, y hoy ya es un agente libre, trascendiendo el hecho de que el propio luchador había solicitado su recisión y que nunca se concretó un plan creativo para su regreso en todo el 2024.

► Miro luchó en AEW por última vez en el 2023

CJ Perry está divorciada de Miro, pero ha estado pendiente de lo que sucede con él y la industria en general, y después de que un fanático señalara en Twitter que el combate entre Miro y Andrade El Idolo en AEW Worlds End 2023 terminó siendo el último para ambos en dicha compañía, la ex Lana dejó como respuesta algo que podría ser una enorme pista sobre el futuro paradero del búlgaro.

«Gracias a Dios. ¡Un hombre es el Súper Atleta y el otro es un peso crucero volador que golpea más fuerte que un peso pesado! No puedo esperar a verlos luchar nuevamente. ¿Quién crees que ganará esta vez si no ayudo a Miro a ganar nuevamente a mi ex cliente Andrade?».

Miro, quien alguna vez fue dominante en la WWE como Rusev, logrando una impresionante racha invicta en su debut en el elenco principal y consiguiendo el Campeonato de los Estados Unidos. Instantes después, su carrera tomó una espiral descendente y nunca se recuperaría, en especial tras la infame historia del trigángulo amoroso en el que también estuvo involucrado Bobby Lashley. Ahora, con Triple H a cargo del área creativa, muchos creen que un regreso a la WWE podría finalmente darle una oportunidad de volver a brillar, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo.