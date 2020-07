Cisma Ingobernable, EVIL se va al Bullet Club. Esto ocurrió durante la última fecha del torneo "New Japan Cup 2020" en el Osaka Castle Hall, donde tuvo lugar la gran final.

Luego de este encuentro donde EVIL se impuso a Kazuchika Okada con la ayuda de Gedo y Yujiro Takahashi, "King of the Darkness" recibió el trofeo que lo acreditaba como ganador de la competencia, primera que logra tras cuatro participaciones consecutivas. Su premio como vencedor, era la oportunidad de retar a Tetsuya Naito por la Double Gold Dash (Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP) el día de mañana en la estelar del magno evento Dominion en ese mismo escenario.

Tras la premiación, EVIL pidió la presencia de Naito; éste subió dispuesto a felicitar a su compañero por la determinación que mostró a lo largo del combate final. El líder Ingobernable levantó su puño para hacer el clásico saludo de LIJ pero en cuanto EVIL levantó su brazo, lo transformó en la señal del Bullet Club, para enseguida lanzarse sobre el para atacarlo.

Intempestivamente, los miembros del Bullet Club que actualmente están en Japón (Gedo, Jado, Taiji Ishimori y Yujiro Takahashi) se unieron a EVIL para golpear a Naito, que fue auxiliado por el resto de los integrantes de LIJ. EVIL dejó el cuadrilátero en compañía de sus nuevos socios, mientras que Naito salió ayudado de su equipo, sumamente lastimado.

En la conferencia de prensa en backstage, EVIL confirmó su ruptura con LIJ y su adhesión al Bullet Club, señalando que mañana en Dominion tiene la misión de apoderarse de los dos cinturones y acabar con Naito. Jay White, KENTA, Bad Luck Fale, Tama Tonga, Chase Owens y Tanga Loa, que actualmente no están en Japón y no han podido viajar al Lejano Oriente por las restricciones sanitarias por el Covid-19, celebraron la nueva adquisición.

This is Evil.

This is Bullet Club.

Welcome @151012EVIL #BulletClub #Evil #NewEra

