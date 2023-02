Ciryl Gane no se sorprende al ver cómo se desarrollaron las cosas entre el UFC y el ahora ex campeón de peso pesado Francis Ngannou .

Ngannou vs. Jon Jones fue la mega pelea obvia para hacer en la tierra de los gigantes mientras el gran Jones de todos los tiempos planeaba su debut. Desafortunadamente, Ngannou y la promoción no pudieron acordar un nuevo acuerdo que le permitiera a Ngannou más libertad y una compensación valiosa por su posición en la lista. Por lo tanto, lo que llevó a su partida y Gane ocupó el lugar para enfrentar a Jones por el título vacante en UFC 285 el 5 de marzo en Las Vegas.

“Creo que cuando estás en la posición [donde] quieres hacer la guerra con el UFC y te quedas en tu posición como lo hizo él, no me sorprendió esta decisión [de dejarlo ir]. Para mí, tengo algo, tal vez algunas opiniones. Tal vez quiere dejar su carrera en MMA y solo quiere ganar dinero en el boxeo. Esta es una elección y esta no es la elección equivocada [para] mí. Esa es una [elección] correcta”.

La historia del contrato de Ngannou se desarrolló a través de la pelea de Gane con el ex campeón en enero de 2022. De sus 12 peleas como profesional, la única derrota de Gane se produjo en ese choque con “The Predator” a través de una intrigante decisión unánime.

A pesar de la improbabilidad de que se produzca una revancha en este momento, Gane no está molesto por la dirección que han tomado sus carreras.

“No, verás, por eso, mucha gente me dijo: ‘Oh, quieres vengarte de Francis ahora, ¿no?’ Dije que no. Solo quiero el cinturón. Entonces, estoy bien con esta derrota. No fue una derrota ridícula. Estuvo muy, muy cerca. Así que no, no soy así.

“Esto no me [da] un poco de dolor, ya ves. Estoy bien con eso. Estoy realmente de acuerdo con eso”.

UFC 285 marcará la primera aparición de Jones en el octágono desde febrero de 2020. A los 35 años, hay muchos signos de interrogación sobre qué tipo de “Bones” espera a los mejores de Francia. El hecho de que Gane tenga la oportunidad de averiguarlo es todo lo que necesita para estar satisfecho en su posición actual.

“Estoy muy emocionado. Jon Jones… todos quieren pelear contra Jon Jones porque Jon Jones tiene una gran carrera. Estoy tan feliz por eso. Solo quiero dar las gracias a todo el UFC y gracias también a Jon Jones.

“Estoy muy emocionada porque mi entrenador también me dijo que la última vez que fue campeón, yo estaba jugando baloncesto. Entonces, eso es realmente una locura para mí, para un chico joven con una carrera joven. Me siento afortunado.