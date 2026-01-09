La cirugía de Elton Prince fue un éxito

La Superestrella WWE Elton Prince, la mitad de los Pretty Deadly en SmackDown, revela novedades sobre su estado de salud actual. Su mejor amigo, Kit Wilson, ha estado intentándolo por su cuenta.

► La cirugía ha sido un éxito

«En mayo sufrí una mala caída en el ring: la parte superior de mi cabeza golpeó la lona y lo que se sintió como electricidad ardiente explotó por mi cuello y mis brazos. Perdí el control de mis manos, todos mis dedos se doblaron y quedaron inmóviles por un momento. Fue bastante aterrador y lo que siguió fueron 7 meses de pruebas, preguntas y, bueno, dolor. Pero gracias al esfuerzo del personal médico de la WWE y del Dr. Kanter, Gina y el equipo de Hoag, encontramos el problema y ayer me sometí con éxito a una fusión de cuello de 2 niveles. No es exactamente donde esperaba estar a los 28, pero en esta vida no se nos debe nada y estoy simplemente agradecido de estar en el camino hacia la recuperación. Quiero agradecer a todos los que me han enviado mensajes o comentado para preguntar cómo estoy y dónde me encuentro; ha sido agradable no sentirme olvidado, y haré todo lo posible por superar todos los obstáculos y volver al ring por ustedes.

Pero mi enfoque ahora mismo es simplemente ponerme saludable y recuperar lo básico, como poder ser el mejor papá que pueda ser para mi hija, ya que @kellykincaid_wwe hace tiempo que merece una buena noche de sueño. ¡No puedo agradecerle lo suficiente por el apoyo y la ayuda durante todo esto! Y mientras me recupero, estoy emocionado de ver a mi hermano @kitwilson_pd arrasar con todo lo que hace y recibir el merecido reconocimiento que se merece».