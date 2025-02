Cinco rivales para Mike Bailey en AEW

Tras un calvario de cinco años sin poder competir sobre suelo estadounidense, Mike Bailey vio cómo en los últimos meses se reactivaban esos problemas de visado, la mayor rivalidad de su carrera. Pero por fin, parece que el canadiense tiene vía libre otra vez para llevar su arte por todas las escenas luchísticas.

Tuvimos noticia de ello el pasado sábado durante Collision, cuando AEW anunció oficialmente la llegada de Bailey a su producto (con la consiguiente firma), tras dejar atrás el gladiador su etapa en TNA, donde pudo haber sido mejor impulsado, pero donde dio notables luchas.

Sin embargo, dada la superior calidad del plantel de los Élite, Bailey debe, cuanto menos, ofrecer un nivel «in-ring» similar. Así, seguidamente, propongo cinco nombres como oponentes para «Speedball» que harían honor a «Where the best wrestle», el gran lema de AEW.

► Mike Bailey, contra la Élite

«Creo que en los últimos años, me he enfrentado a la mayoría de los mejores luchadores del mundo, así que quiero muchas revanchas. La principal es contra Kenny Omega». Preguntado dos años atrás por algunos rivales a los que desearía enfrentar en AEW, Mike Bailey lo tuvo claro. A posteriori, Omega le devolvió el guiño: «Speedball podría haber logrado grandes cosas en AEW. Quiero decir, aún podría, ¿quién sabe? […]Luché contra él una vez en PWG. También me encanta ese combate, y probablemente fuese aún mejor ahora». Un completo «no-brainer», que dicen los yanquis.

Teniendo en cuenta el bagaje de Mike Bailey, quien probablemente sea el luchador que más escenarios distintos ha pisado durante los tres últimos años (todavía, no obstante, tiene pendiente consolidarse en México), y su buena consideración entre promotores y compañeros de vestidor, el canadiense constituiría un sucesor idóneo de Konosuke Takeshita como Campeón Internacional AEW. Bailey y «The Alpha» son viejos conocidos (el año pasado conjuntaron una lucha de 5 estrellas para MAPLE LEAF PRO), por lo que, asimismo, la calidad estaría asegurada.

Y hablando antes de PWG, si pertenecieran a la misma generación, seguramente Claudio Castagnoli y Mike Bailey ya se habrían medido alguna vez bajo los focos de la escena «indie», pues ambos eran habituales de la extinta promotora angelina, donde protagonizaron, cada uno en su época, batallas memorables y consiguieron notorios logros. Ahora, estos gladiadores trabajan para AEW —casa que de alguna manera surgió tomando buena parte del manual estilístico de PWG— y Tony Khan y Cía seguro no desaprovecharán la oportunidad de enfrentarlos, haya una excusa narrativa de por medio o no.

Aunque, como comenté, Mike Bailey es relativamente novel respecto al pancracio mexicano (apenas una decena de combates, la mayoría bajo el paraguas de AAA), esto no quita para que sepa bien qué significa luchar contra un talento del país azteca: Bandido, Andrade, Rey Fénix, Hijo del Vikingo, The Beast Mortos (cuando todavía era Black Taurus), Arez… Pero tal vez ninguno con la rudeza y capacidad de «brawleo» de Rush, en un choque de estilos (y también personalidades) sobre el papel muy interesante, donde Bailey podría mostrar una faceta distinta en su desempeño.

Una pena la marcha de Malakai Black de AEW, pues su estilo, por similar, se habría acoplado de maravilla con el de Mike Bailey. No obstante, los otros competidores que conformaban The House Of Black parece se quedarán, al menos por un tiempo. Y resulta extraña la inédita convergencia por ahora de Bailey y Brody King, pues han competido en numerosas ocasiones para las mismas promotoras (de nuevo, aparece aquí PWG). Con un King libre definitivamente de su condición de gregario, AEW debería concederle más luchas individuales, y Bailey supone una opción insoslayable.