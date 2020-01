El 2019 fue un gran año para ser fan de la lucha libre. Tuvimos la explosión de NXT, que ahora tiene un programa de dos horas emitido en una cadena importante como USA Network, el cambio de WWE a FOX para tramsitir SmackDown; y además, AEW ha nacido para quedarse y que compite directamente con la marca amarilla los miércoles en la noche.

2019 fue un año que tuvo muchos datos curiosos, al igual que algunos récords que se rompieron.

► Cinco récords que podrían romperse en el 2020

Como el mundo de la lucha libre se basa en récords y estos están hechos para romperse, el 2020 no será la excepción, y podríamos suponer que se romperían una serie de los más grandes récords en WWE todavía vigentes, como por ejemplo:

5- Batalla campal femenil

Dado que solo han habido dos batallas campales femeniles en Royal Rumble y WWE se está preparando para la tercera luego de algunos días. Asuka y Becky Lynch han salido victoriosas en las primeras ediciones, pero aparte de que podríamos tener una ganadora inédita, varios otros registros podrían romperse como consecuencia de esta lucha.

La aparición de solo ocho segundos de Liv Morgan en el Royal Rumble 2019 podría ser destronado fácilmente este año por alguien más que WWE quiera enterrar. El récord de Santino Marella de solo un segundo en el Rumble en los varones nunca será superado, pero en la división femenil, todavía podrian romperse récods hasta llegar el mismo nivel que el varonil.

La mayoría de las eliminaciones en una lucha es un récord en conjunto que Michelle McCool en el 2018 y Charlotte Flair en el 2019, cuando ambas eliminaron a otras cinco mujeres. Esto significa que alguien como Nia Jax podría romper el récord si es que regresa o incluso Shayna Baszler si es una de las participantes sorpresa en el partido, como han sugerido muchos fanáticos

4- Reinado más largo con el Campeonato Femenil SmackDown

Charlotte Flair tiene varios récords en WWE, uno que muchos fanáticos pueden no recordar es el hecho de que Charlotte fue la campeona SmackDown con más días de reinado, con 146 días, el cual se extendió desde noviembre 2017 hasta abril 2018, cuando Carmella cobró su contrato de Money in the Bank y estuvo a punto de romper el récord de Charlotte con un reinado de 131 días. Desde entonces, Bayley también fue campeona durante 140 días, pero Charlotte sigue teniendo el reinado más largo.

Bayley es la actual titular y tiene un reinado de 96 días detrás de ella sin que oficialmente tenga una defensa titular anunciada para Royal Rumble, lo que significa que podría tener la oportunidad de romper uno de los récords de Charlotte en menos de dos meses.

También vale la pena señalar que Bayley ya tiene el récord de la mayoría de los días combinados como Campeona de la marca azul con 236 días en sus dos reinados.

3- Reinado de Dean Ambrose con el Campeonato de los EE.UU.

Bajo el paraguas de WWE, Dean Ambrose es visto como el campeón de los Estados Unidos de la era moderna con el reinado más largo, después de tener el título durante 351 días, cuando este formaba parte de The Shield, aunque Ambrose luego defendió raramente su título.

Ambrose se vio envuelto en varias luchas por equipo de seis hombres junto a sus compañeros durante el año siguiente, lo que significa que muchos fanáticos olvidaron que Ambrose tuvo un campeonato. Después de que AJ Lee dejara la compañía en 2015, WWE impulsó a Nikki Bella para eliminar lo que era el reinado más largo registrado en el Campeonato Divas; por ello, es fácil ver a la compañía haciendo lo mismo después de que Ambrose se marchó de WWE el año pasado y se fue a AEW.

Andrade es el actual titular del Campeonato de los Estados Unidos, y bien podría ser impulsado para que tenga un largo reinado; sin embargo, aún le falta mucho camino por recorrer en cuanto al tiempo.

2- Récord de 16 campeonatos de Ric Flair

Ric Flair ha sido visto como el campeón mundial con mayor número de reinados en la WWE durante las últimas décadas, pero el 16 veces campeón del mundo vio igualado su récord por John Cena en Royal Rumble en 2017 y ahora el ex campeón podría regresar en 2020 y borrar el nombre de Flair de los libros de registro.

Cena no luchó en ningún PPV en el 2019, siendo el primer año en su carrera que sucede, por lo que en 2020 podría estar buscando compensar eso. Es obvio que Cena quiera ser parte de WrestleMania, el año pasado pareció burlarse de Elias, pero este año podría regresar y presentar un desafío a quien sea Campeón del Mundo en ese momento y tomar el récord de Flair como suyo. Otra opción sería Summerslam, pero habrá que ver cómo está la agenda del luchador / actor.

Cena es la única estrella que podría romper récord de reinados de Flair, ya que Triple H sería el siguiente en la línea como 14 veces campeón del mundo, seguido por Randy Orton en 13 campeonatos y luego Edge, con 11, de quien se rumorea que volverá en los próximos meses. Sin embargo, dadas las circunstancias, parece poco probable y solo Orton se mantiene activo en el ring, pero lejos del panorama titular.

1- Récord de eliminaciones en Royal Rumble de Roman Reigns

Existe cierta discusión sobre quién tiene el récord de eliminaciones en una batalla campal de Royal Rumble desde que Roman Reigns eliminó a 12 superestrellas en 2014 para romper el récord que ostentaba Kane por gran tiempo, pero en The Greatest Royal Rumble en 2018, Braun Strowman eliminó a 13 estrellas para ganar la batalla campal de 50 hombres.

Dicho esto, los registros de Kane y Roman Reigns llegaron en el combate anual de 30 hombres y el hecho de que hubiera 20 estrellas más, significaba que hay mayores probabilidades de eliminar a más hombres. Entonces, el récord de eliminación de 12 hombres de Roman Reigns definitivamente estará sobre la mesa el próximo fin de semana cuando WWE presente el Royal Rumble 2020 porque un hombre esperaba durar más que otros 29.

Con Brock Lesnar entrando en la batalla campal en el lugar número uno, es posible que el actual Campeón WWE esté buscando eliminar varias estrellas en el camino hacia la victoria para demostrar que es el hombre más dominante en la compañía. No hay muchos hombres que puedan poner a Lesnar por encima de la cuerda, por lo que este récord correría un grave riesgo de cambiar de manos el próximo fin de semana. Por supuesto, si Lesnar o cualquier otro llegara a eliminar a 14 hombres en esta batalla campal, el debate quedaría finalizado.