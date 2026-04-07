Cinco promos de CM Punk que no puedes olvidar

Repasamos cinco de las promos más memorables de CM Punk aprovechando sus virales palabras en Raw. ¿Qué otras veces sorprendió «El Mejor del Mundo»? Lo vemos a continuación, hablando no solo de la WWE sino también de AEW. El veterano de Chicago es uno de los mejores al micrófono de la historia de la lucha libre y necesitaríamos de un libro entero para comentar cada gran momento.

► Cinco inolvidables promos de CM Punk

Pipebomb (WWE Raw, 2011)

Corría junio de 2011 cuando CM Punk protagonizó una de las promos más famosas de todos los tiempos. Sentado en la rampa de entrada de Monday Night Raw, en plena rivalidad con John Cena y Vince McMahon, mientras negociaba la renovación de su contrato, empezó a hablar sin filtros sobre WWE y mencionó a otras empresas, algo impensable en aquel entonces, dando una sensación de realidad pocas veces vista y convirtiendo el momento en algo legendario. Como la promo fue bastante larga, no la dejaremos completa sino que señalaremos las frases más potentes y recordadas de Punk.

«No te odio, John (se estaba dirigendo a Cena). Ni siquiera me caes mal. De hecho, me caes bien, bastante mejor que la mayoría de la gente que está ahí atrás. Lo que odio es esta idea de que tú eres el mejor… porque no lo eres. Yo soy el mejor. Soy el mejor del mundo. Hay una cosa en la que tú sí eres mejor que yo, y es besándole el culo a Vince McMahon. Eres tan bueno haciéndolo como lo era Hulk Hogan. No sé si tanto como Dwayne (Johnson, The Rock), eso sí. Él también es bastante bueno en eso. Siempre lo fue y lo sigue siendo. Ups… estoy rompiendo la cuarta pared (saluda a cámara).

«Nadie puede tocarme. Y aun así, da igual cuántas veces lo demuestre, no estoy en vuestros vasitos de colección, no estoy en la portada del programa, apenas me promocionan, no salgo en películas, desde luego no estoy en ningún programa cutre de USA Network, no estoy en el póster de WrestleMania, no estoy en el video que aparece al inicio del show. No estoy en Conan O’Brien, no estoy en Jimmy Fallon… pero la realidad es que debería estarlo. Y créanme, esto no es resentimiento, pero el hecho de que “Dwayne” esté en el evento estelar de WrestleMania el año que viene y yo no… me enferma.

«Me voy a ir con el Campeonato de WWE el 17 de julio y, quién sabe, a lo mejor voy a defenderlo en New Japan Pro Wrestling. A lo mejor vuelvo a Ring of Honor. [vuelve a guiñar a cámara] Eh, Colt Cabana, ¿qué tal estás?. La razón por la que me voy sois vosotros. Porque cuando yo me haya ido, vais a seguir dándole dinero a esta empresa. ¿Sabéis por qué Vince McMahon no es multimillonario? Porque se rodea de aduladores inútiles que solo le dicen lo que quiere oír, como John Laurinaitis. Y me gustaría pensar que quizá esta empresa sería mejor cuando Vince McMahon esté muerto, pero la realidad es que la heredará su hija idiota, su yerno inútil y el resto de su estúpida familia«.

Burlándose de Jeff Hardy (WWE SmackDown, 2009)

Una de las rivalidades más icónicas de CM Punk en la WWE fue con Jeff Hardy. «El Mejor del Mundo» fue el responsable de que «El Enigma Carismático» abanonara la compañía en 2009 al derrotarlo en un combate donde el perdedor debía sufrir ese destino. Y si las luchas fueron tremendas, las promos no se quedaron atrás. Durante un segmento en SmackDown, Punk entró en escena ataviado como Hardy e hizo declaraciones como las que leemos a continuación:

“Ahhh… ¿Esperabais a alguien más? Pues se ha ido. Así que, como un adicto esperando su próxima dosis (se metía con los problemas de sustancias de Jeff Hardy), os sugiero que disfrutéis de esto mientras podáis, porque esta es la última vez que veréis cualquier rastro de Jeff Hardy aquí en Friday Night SmackDown. Nunca más. Y eso significa no más pintura ridícula en la cara. (se limpia la pintura) Eso significa no más pulseras estúpidas. (se las quita) Y desde luego significa no más excusas. Ahora que el ‘facilitador carismático’ se ha ido, lo veo en vuestras caras… todos os estáis preguntando si vivir el momento, esa vida de excesos, era la respuesta. Y la respuesta es clara: no lo era.

“Ahora que Jeff se ha ido, soy el único lo suficientemente fuerte como para ayudaros, para sacaros de esa vida en espiral descendente. Yo desde luego no me voy a perder un show por un incidente en un aeropuerto. Yo desde luego no voy a perderme WrestleMania por fallar un test. A diferencia de Jeff, yo estoy hecho para durar. Y yo he venido para quedarme. Así que si vais a imitar a alguna Superestrella de WWE, la elección es muy clara. Es la elección de una nueva generación. Y su nombre es CM Punk.

“Y todo lo que tenéis que hacer es mirarme a los ojos y daros cuenta de que me he reído en la cara de la tentación una y otra vez. Nunca he cedido ante la presión social. Intentáis ponerme una cerveza en la mano con esos anuncios que os hipnotizan a todos y os venden vuestras adicciones… pero yo soy más duro que cualquier alcohol que podáis beber. Soy más recto que cualquier línea que podáis esnifar. Y desde luego puedo haceros mucho más daño que cualquier pastilla que os llevéis a la boca».

Él no vende su alma (WWE Raw, 2025)

Faltaba un mes para cumplir su sueño: ser estelar en WrestleMania. En la edición de 2025 del mayor evento de la WWE él, Roman Reigns y Seth Rollins cerraron la primera noche con una brutal triple amenaza que terminó con Rollins victorioso después de que Paul Heyman traicionase a sus queridos Punk y Reigns. Sin embargo, en Raw el 3 de marzo, el de Chicago habló de John Cena y The Rock después de que estos se unieran contra Cody Rhodes, con «The Final Boss» pidiendo su alma al entonces Campeón WWE; «La Pesadilla Americana» perdería el título con Cena en el mismo show.

“¿The Rock? ¿El ‘Final Boss’? Escucha, Dwayne, fraude calvo. ¿Crees que por estar en la junta directiva eres inmune a las críticas? No sabes con quién estás tratando. Estás tratando con el Mejor del Mundo. De mediana edad y loco, volví a WWE después de diez años y atravesé literalmente el infierno para conseguir oportunidades en el gran escenario. Y tú, señor crisis de mediana edad, entras cuando te da la gana y te escondes detrás de la idea de que eres más estrella que todos los que están aquí. Me encantaría decirte todo esto a la cara, pero ni siquiera te dignas a aparecer. Para hacer tu mierda… para golpear tu brazo… para fingir que te importa este negocio que dices que te pone la piel de gallina. Nunca he estado tan delirante. Nunca he estado tan desesperado como para llevar un título falso… y proclamarme ‘People’s Champion’, porque no lo merezco; yo me lo gano. ¡Nunca he estado tan desesperado como para vender mi alma!

“Y eso me lleva a ti, John Cena. ¿No me puedes ver? Bueno, ahora todos podemos ver a través de ti. Me robaste algo en Elimination Chamber. Un combate en el que, después de veinte años de esfuerzo, lealtad y respeto, te di el beneficio de la duda cuando ni siquiera te habías clasificado. Pensé que lo que hiciste en el pasado aseguraba tu futuro. No me vas a engañar dos veces. ‘Hustle, loyalty and respect’ durante más de veinte años… y ahora todo el mundo ve lo que yo he sabido siempre: que has estado vendiendo basura a toda esta gente y a todos estos niños. ¿Quién se rindió en Elimination Chamber? No fui yo. Nunca verás a CM Punk rendirse en su sueño de ser el main event de WrestleMania. Irónicamente, señor ‘no te rindas’, tú te rendiste contigo mismo. Te rendiste con esta gente. Te rendiste con esos niños. La broma es para ti. Nos veremos en el camino. Y voy a ponerle las manos encima a los dos fraudes calvos… y cuando lo haga, ¡vais a desear que nunca lo haya hecho!».

El regreso (AEW Rampage, 2021)

Pasamos ya a la etapa de CM Punk en AEW, a donde llegó nueve años después de su salida de la WWE en 2014. En su primera aparición, presentada como The First Dance, el luchador dejó un momento para los libros:

«Esperad un segundo. Posiblemente esto sea lo más importante que voy a decir ahora mismo. Y esto es para todos en casa, para todos los que habéis comprado una entrada, para todos los que están ahí atrás… si en algún momento de mi camino, alguna de mis decisiones personales os hizo sentiros decepcionados o defraudados, dejadme decir una cosa… lo entiendo. Si intentáis entender que nunca iba a poder sanar física, mental, espiritual o emocionalmente quedándome en el mismo sitio que me enfermó en primer lugar.

“Veréis, hubo un momento en el que sentí que tenía que irme. No quería hacerlo, pero sabía que no podía quedarme. Y eso fue cuando trabajaba en un sitio llamado Ring of Honor. El 13 de agosto de 2005 fue mi último combate allí, y salí con lágrimas en los ojos. Y al salir aquí hoy, ahora sé por qué estaba llorando. Por muchas razones, pero en esencia era porque había creado un lugar donde la gente podía trabajar, ganar dinero, aprender su oficio y amar el wrestling. Y lloré porque sabía que dejaba un lugar que amaba, un hogar. Y sabía que a donde iba no sería fácil para alguien como yo… porque yo soy uno de vosotros.

«Así que lo veo así: el 13 de agosto de 2005 (cuando salió de Ring of Honor hacia WWE) dejé el wrestling profesional. El 20 de agosto de 2021… he vuelto. “He vuelto por vosotros. No voy a mentir, también he vuelto por mí. Pero he vuelto porque hay muchísimo talento joven del que me hubiera gustado rodearme hace diez años. Y entonces pienso… si ahora están aquí, ¿por qué no estoy yo? Aquí estoy».

Contra MJF (Dynamite, 2022)

Volviendo a grandes rivalidades, una de las principales de CM Punk en la casa Élite fue con MJF. El 6 de marzo de 2022 en Revolution, Punk derrotó a «La Sal de la Tierra» en un combate de collar de perro. El 16 de febrero en Dynamite, Punk hizo una de sus mejores promos en AEW:

“Si aún no lo sabéis, deberíais saberlo: mi nombre es CM Punk. Y lo que soy es straight edge. No consumo drogas, no consumo alcohol… y eso significa que soy mejor que vosotros. ¿Os suena eso? Esas palabras las dije por primera vez hace más de 20 años, y se convirtieron en la base de mi carrera. Y puedo sentarme aquí, en Nashville, Tennessee, y sentir orgullo de que esa base creciera hasta convertirse en una carrera que ha inspirado a la siguiente generación del wrestling profesional.

«MJF intenta caminar como yo, hablar como yo… pero nunca podrá pensar como yo. Pero cuando me derrotó en mi ciudad natal… dos veces… uno pensaría que estaría furioso. Que estaría enfadado. Pero la verdad es que, Max… estoy orgulloso de ti. Donde te desvías del camino es donde fallas en retener las lecciones que se te están enseñando. Maxwell Jacob Friedman se cree Piper en Portland, Bret Hart en Calgary y Punk en Chicago… cuando en realidad solo es el pequeño y patético Max, de la pequeña y patética Long Island.

«Max, quieres estar tan ligado a Piper… que ahora vas a estar ligado a mí. Y dos días después de San Valentín… me encuentro sin pareja. Y es muy poético que pueda hacerte esta pregunta, Max. Piper tuvo la suya… ahora yo tengo la mía. Maxwell Jacob Friedman… ¿quieres ser mi… San Valentín?«.

“Quiero que lo asimiles bien, Max. Y te voy a dejar con esto: esta imagen. (muestra una foto de MJF joven con Punk) ¿La ves, Max? Seguro que la recuerdas perfectamente. Posiblemente el mejor día de tu vida. Para mí… fue solo un viernes«.