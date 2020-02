Después de una historia fascinante con Bray Wyatt que culminó en Royal Rumble 2020, parece que Daniel Bryan buscará nuevos rumbos en SmackDown. Al menos así se pudo apreciar el viernes pasado cuando atacó sin piedad a Heath Slater, a quien había retado previamente cuando le tocó el tema con The Fiend.

Lo más probable es que Bryan no forme parte del show WWE Super ShowDown en Arabia Saudita a finales de este mes, debido a que se negó a trabajar en dicho país en el pasado. Sin embargo, existe la posibilidad de sí lo haga en Elimination Chamber 2020 y quede enfrascado en una rivalidad que hasta WrestleMania 36.

► Cinco posibles rivales para Daniel Bryan

¿Quién será la siguiente superestrella en hacerle frent al ex Campeón WWE? Echemos un vistazo a un listado de cinco posibles rivales para Daniel Bryan, que podrían desarrollarse durante las próximas semanas.

5. BRAUN STROWMAN

Braun Strowman ganó recientemente el Campeonato Intercontinental, su primer título de individual en WWE; sin embargo, es poco probable que Strowman continúe su enemistad con Nakamura en el largo plazo, ya que «El Monstruo entre hombres» necesitará reconstruir el prestigio del título después de un reinado mediocre del nipón.

En el reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer reveló que la rivalidad entre Strowman y Nakamura se suponía que sería a largo plazo.

«Se suponía que Strowman-Nakamura era un programa largo y lo dejaron de inmediato. De la forma en que fue el final, no sabría decir quién iría tras Strowman por el título intercontinental en el futuro«

Rivalizar con Bryan podría ayudar a Strowman a traer relevancia al título Intercontinental, al mismo tiempo que a los fanáticos les gustaría, ya que Bryan trabaja muy bien contra tipos grandes y fuertes, así como con las Superestrellas más pequeñas y ágiles. El gran problema aquí es que ambos son consentidos del público en este momento, y uno de ellas tendrá que volverse rudo para que esta rivalidad cobre sentido.

4. CESARO

El 2019 no fue un buen año para Cesaro, especialmente después de su separación con Sheamus cuando The Bar se disolvió. Recientemente se unió a la facción de Shinsuke Nakamura y Sami Zayn, con Zayn como el portavoz de ambos.

Mark Henry, miembro del Salón de la Fama de la WWE, habla sobre cómo Cesaro es una gran superestrella y que siempre está interesado en verlo.

«Nunca ha habido un segmento en el que haya estado Cesaro en el que no estaba interesado. Eso realmente te da alguna idea de lo que siento cuando un talento como él hace su aparicion».

Una superestrella con la que podría luchar en las próximas semanas es Daniel Bryan, y los fanáticos podrían estar de acuerdo, ya que ambas Superestrellas poseen una gran habilidad en el ring y no hemos visto a estos dos tener un mano a mano en el pasado, pero sería el momento perfecto para que WWE apriete el gatillo ahora.

Bryan es fenomenal cuando tiene que vencer las probabilidades en su contra, y una rivalidad con Cesaro podría aportar precisamente eso, ya que también tendrá encima a Sami Zayn y Shinsuke Nakamura. Tal vez, el único problema sería que Cesaro parece más enrumbado a rivalizar contra Elias.

3. SAMI ZAYN

Sami Zayn es otra superestrella que no ha tenido una lucha individual contra Daniel Bryan en algún episodio televisado de WWE, a pesar de que ambos tienen historia de mucho antes de que estuvieran en la WWE, ya que lucharon entre sí en ROH. Zayn, conocido como El Generico, tuvo algunos enfrentamientos con Bryan, quien luchó bajo su verdadero nombre Bryan Danielson, a fines de la década del 2000.

Zayn no ha estado en el ring por un tiempo, ya que su último encuentro fue en diciembre de 2019. No sabemos por qué no ha luchado. Quizás WWE lo vea solo como un gerente para Nakamura y Cesaro, o tal vez tenga una lesión que le impide ingresar al ring; sin embargo, parece estar disfrutando este rol.

Si retoma la acción en el ring, una lucha con Bryan sería perfecta para ambas Superestrellas, donde podrían tener una gran química en el ring, mientras que su trabajo con el micrófono también es bastante bueno. Incluso, consideramos que es una rivalidad que ha estado muy demorada.

2. SHINSUKE NAKAMURA

Daniel Bryan tuvo la oportunidad de unirse a Shinsuke Nakamura el año pasado cuando Sami Zayn le pidió que se uniera a ellos en SmackDown Live. Bryan estaba insinuando traer de vuelta el Movimiento del «Sí» en aquel entonces, y ahora que lo ha vuelto a traer por completo, podrían cerrar el círculo.

Nakamura y Bryan no han tenido una pelea televisada en WWE desde el regreso de Bryan de una lesión, y este es un encuentro soñado que la mayoría de los fanáticos querrían ver. Tal vez podríamos ver que esta disputa se extienda hasta WrestleMania 36, que sucederá en abril, donde los dos luchadores excepcionalmente talentosos podrían poner punto final a esta rivalidad.

Con Bryan ahora como técnico y Nakamura como rudo, con la ayuda de Zayn y Cesaro, esta es una rivalidad que podría ser muy atractiva, si es bien manejada. No es necesario que exista un título en juego para que esto pueda funcionar en la marca azul.

1. KING CORBIN

Las dos principales rivalidades de SmackDown en los últimos meses han sido: Daniel Bryan vs. Bray Wyatt y Roman Reigns vs. King Corbin, donde esta última la hemos visto de todas las variedades y formas posibles, y (sorpresa) tendremos una lucha más en Super ShowDown 2020.

Con una división en parejas saturada y un campeonato Intercontinental que parece ir en otra dirección, la opción lógica es que se produzca un intercambio entre las dos rivalidades principales; no obstante, habrá que esperar hasta despúes del evento en Arabia Saudita para poder construirlas, considerando la negativa de Bryan en acudir a la cita en aquel país. Esto quizás explicaría la extensión de la rivalidad entre Reigns y Corbin.

Corbin, si bien no es muy hábil en el ring como lo es Bryan, puede suplirlo de alguna manera con su personaje rudo, que seguramente buscará hacerle la vida imposible a Daniel Bryan, quien una vez más, podría tener que luchar con las posibilidades en su contra, ya que Corbin seguramente no actuará solo.