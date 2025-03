Cinco luchas establecidas para AEW Dynasty 2025

Cuando lleguemos al domingo de la presente semana, sólo restarán siete días hasta la celebración de AEW Dynasty, un PPV que evidentemente ya tiene que tomar forma. Y como consecuencia del reciente Dynamite, su cartel apunta ya a contener dos nuevos combates.

Tras quemar la carta del Campeonato Mundial AEW, Cope no se rinde en su cruzada contra los Death Riders, y junto a FTR, buscará el Campeonato Mundial de Tríos AEW que portan Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta. Todo, mientras existen ciertas desavenencias entre Cope y Dax Harwood, que podrían resultar decisivas en mitad del fragor de la batalla. Como tercia, Rated FTR sólo han disputado dos combates.

Además, si bien no es oficial todavía, Chris Jericho, iracundo luego de que Bandido recuperara la máscara de Gravity, retó al «Más Buscado» a un combate «Título contra Máscara». Jericho dudó de que Bandido aceptara, pero el mexicano ejerce como técnico, y los técnicos nunca dicen que no, aunque se trate de un desafío descabellado.

El próximo 6 de abril, desde el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), AEW presentará Dynasty, cuyo menú luchístico tiene por ahora esta estampa.

#AEWDynasty

Sunday, Apr 6

Philadelphia

8ET / 5PT LIVE on PPV!



AEW World Trios Titles

Death Riders (c) vs Rated FTR



Can Rated FTR (@RatedRCope, @DaxFTR, + @CashWheelerFTR) survive the Death Riders (@WheelerYuta, @BASTARDPAC, + @ClaudioCSRO) at #AEWDynasty? pic.twitter.com/Wi0YSRwXxs