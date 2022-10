Cinco luchas conforman ya el cartel de Crown Jewel

Ya sabrán los seguidores que vivieran desde el inicio la cronología de eventos de WWE en Arabia Saudita que la compañía McMahon intenta siempre tirar la casa por la ventana cada vez que acude a aquel país. Y si ya de primer plato anunció el mediático Roman Reigns vs. Logan Paul como estelar de Crown Jewel 2022, el resto del menú de este evento no se quedará atrás, al echar un vistazo a las nuevas confirmaciones que se produjeron anoche durante SmackDown.

El pique entre Drew McIntyre y Karrion Kross parece llegará a su fin en Crown Jewel. Esto dejó caer el escocés, anunciando a Kayla Braxton que tras perder en Extreme Rules, buscará redimirse dentro de una Jaula de Acero.

Y mientras una rivalidad apunta a concluir, otra se inicia, porque Braun Strowman se atrevió a retar a alguien más grande que él: Omos. MVP aceptó en representación del gigante, aunque este quiso encarar al «Monster Among Men».

A celebrarse el próximo 5 de noviembre desde el Mrsool Park de Riad, he aquí el cartel actualizado de Crown Jewel 2022.

