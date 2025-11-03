CIMA termina su contrato con GLEAT a fin de año

El veterano luchador japonés CIMA terminará muy pronto su relación laboral con GLEAT, empresa con la que ha permanecido por espacio de cuatro años.

► CIMA terminará contrato con GLEAT

Luego de mucho tiempo, CIMA será retador al Campeonato G-REX; actualmente en manos de El Lindaman. Sobre esta oportunidad titular, CIMA manifestó que si perdía la lucha dejaría GLEAT; sin embargo, más tarde se revelo que independientemente del resultado, el luchador abandonará la empresa.

La lucha de campeonato está programada para el 3 de noviembre en el evento «GLEAT ver. MEGA» que se llevará a cabo en el Yokohama Bunatai. GLEAT publicó una actualización en su sitio web oficial, donde se indica que el contrato de CIMA concluye el 31 de diciembre de 2025.

CIMA dejará en manos de GLEAT la decisión sobre qué sucederá después del combate del 3 de noviembre. GLEAT indicó que esperan que continúe compitiendo para ellos, siempre y cuando no sufra lesiones. La empresa aún pretende negociar con el gladiador para que continúe trabajando juntos ya que CIMA ha estado con ellos desde 2021 cuando se unió a GLEAT junto con su facción STRONGHEARTS (T-Hawk, El Lindaman, Issei Onitsuka). Dicha agrupación llegó a su fin a principios de julio.

Actualmente, CIMA es monarca de parejas con el Campeonato G-INFINITY junto con Kuroshio TOKYO Japan.