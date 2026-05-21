CIMA celebra 21 años de su debut profesional

El veterano luchador independiente CIMA organizó la función especial «29th Anniversary» con la que conmemoró 29 años de su debut profesional

► CIMA «29th Anniversary»

Esta fue la primera función independiente que CIMA produjo luego de que se convirtió en luchador independiente. Además, intervino en la lucha que marcó su retorno luego de una ausencia de seis meses, tras someterse a una cirugía por una rotura del manguito rotador en el hombro izquierdo.

Para su lucha conmemorativa, CIMA invitó a Magnum TOKYO a acompañarlo en el ring, ya que el fue su rival en su lucha debut.

En la lucha principal, Ryuya Matsufusa, Van Vert Jack y Kohei Kinoshita se impusieron a CIMA, Kuroshio TOKYO Japan y Kazuki Hirata. Fue Kinoshita quien superó al festejado para dar la victoria a su tercia. Para cerrar la función, CIMA anunció su siguiente evento para principios de junio.

Los resultados completos son:

CIMA Produce «CIMA 29TH ANNIVERSARY ~ 2TSU NO TAIYO*», 11.05.2026

Shinjuku FACE

1. So Daimonji venció a Joji Otani (7:46) con la Black Rain.

2. Chris Vice venció a Mikiya Sasaki (1:18) con un Package Piledriver.

3. Ryuma Sekimo y Kota Sekifuda vencieron a Daisuke Sekimoto y Takahiro Hirakimotomoto (12:18) con un Frog Splash con Sekifuda sobre Hirakimoto.

4. Axolotl, Shaheen y ARASHI vencieron a Nobutaka Moribe, Gaia Hox y Rekka (12:40) nach einem Falcon Cutter con Shaheen sobre Rekka.

5. Shigehiro Irie y SUGI venció a Ayato Yoshida y Kapii (11:21) con la Beast Bomber con Irie sobre Kapii.

6. Ryuya Matsufusa, Van Vert Jack y Kohei Kinoshita vencieron a CIMA, Kuroshio TOKYO Japan y Kazuki Hirata (19:05) con un Grupobuster Hold con Kinoshita sobre CIMA.