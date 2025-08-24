Cibernético y la Puerquiza triunfan en el regreso de Pro-Wrestling Resurrection (WR)

Fotos: David Mendoza Salas y Collins Villegas

En punto de las 20:00 del sábado 23 de agosto, la voz de Israel Zaher, marcaba el regreso de Pro-Wrestling Resurrection (WR) Esa noche Cibernético provocó con su regreso a la Arena López Mateos, un estruedo que se hizo escuchar en todo el primer cuadro del municipio de Tlalnepantla de Baz, y es que el «Main Man» de la lucha libre, literalmente abarrotó el coso, en la función de para dar el espaldarazo y bautizó a Jean Montañez Jr. en la estelar de la velada. Una lucha en la que junto con Dinamick Black opacaron a Herodes Jr., el joven talento de Hellboy y al maestro Sangre Azteca.

Una velada de locura, ya que en esa misma función en la de respaldo se presentaban los tremendos rudos: “La puerquiza extrema”, acompañados del vástago de Pedro el malo, el Hijo del Pirata Morgán, quién al parecer ya es cliente de Jean Montañez, ya que luego de una tremenda trifulca, por graderío, pasillos y hasta cafetería de la arena, Jean llevó al bucanero al centro del ring para rendirlo con una palanca al brazo, hecho que los rudazos no toleraron, y exigieron una revancha ante los compañeros del francés, Hijo de Solar, Hijo de Dos Caras y Heddi Karaoui.

En otros resultados, Zumbi se impuso en una lucha de estilos a: Mambas y Shocko. Los Cerebro Sr y Jr. cayeron ante: Tritón y Freelance. En lucha de sumisión, el joven Patrick Rivas venció a Guerrero 2000.

En la de damas, Lolita se impuso a Mari Caporal y Kutzi. Y en la primera de la noche se vieron las caras los locales: Mara Salvatrucha y Sureño se midieron ante Riakko y Alan, quienes al final salieron avantes.