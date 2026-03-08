Tommaso Ciampa tras AEW Collision: «¡Se terminó!»

Tommaso Ciampa

En el episodio de Dynamite del 11 de febrero, Tommaso Ciampa perdió el Campeonato TNT de AEW a manos de Kyle Fletcher. Desde entonces, el exWWE ha estado buscando recuperarlo y anoche en Collision tuvo la oportunidad de vencer al también excampeón Daniel García para conseguir un argumento pero fue derrotado debido a una distracción de Mark Briscoe.

► Tommaso Ciampa tras AEW Collision

Después del programa, no estaba contento:

«¡Ya estoy harto! ¿Por qué, Mark? ¿Qué hay de mí? Esta era mi oportunidad… ¿Cómo voy a intentar recuperar mi Campeonato TNT después de una derrota? ¡¿Y además qué estabas haciendo tú allí para empezar?! Mark, tú ya tuviste tu oportunidad; de hecho, tuviste siete oportunidades. ¡Es el momento de que pases página, y si no eres capaz de hacerlo por ti mismo vas a tener que permitirme que te ayude!

«Estoy cansado de fingir… Desde el primer día: sonríe, di cosas buenas, Mark Briscoe no tengo nada más que respeto… ¡Todo mentira! Y se siente bien dejar de fingir… ¡Porque estoy harto de que me falten al respeto! ¡Soy el mejor y nadie me reconoce como merezco! Así que vamos a poner las cosas claras: hoy 7 de marzo el ‘Psycho Killer’ vive«.

