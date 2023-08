Tommaso Ciampa, en búsqueda de Johnny Gargano

Volvamos un momento a la época en que Drake Maverick y R-Truth llevaron el Campeonato 24/7 a su mayor pico de popularidad, así como el primero de los dos luchadores alcanzó el suyo propio. Entre otros momentos que protagonizaron, uno de los más llamativos, que hizo ver muy bien a Maverick a los ojos de WWE, fue cuando este tomó la decisión propia de buscar tanto a Truth como el título pegando carteles de «Se Busca» por todos lados. Él ya no está en la compañía, el cinturón ha desaparecido y su entonces oponente está cerca de volver de una lesión, pero aquello fue bastante divertido.

Nos acordamos de ello porque Tommaso Ciampa ha tomado ejemplo de Maverick para buscar a Johnny Gargano. Este lleva varias semanas desaparecido de la programación mientras su amigo intenta encontrar un hueco en Raw. Ante esta situación, como vemos a continuación, Ciampa ha estado compartiendo carteles de «Se Busca» para que aparezca Johnny Wrestling. Apunta además que la búsqueda seguirá mañana, que entendemos que es una referencia al nuevo programa de la marca roja.

Exactly 7 years ago #DIY was born. I would have never guessed the journey would have led us here.

I see and appreciate you all. Continue to make flyers. Continue to search.

Johnny may not see this but I’m sure he feels the love.

The search continues tomorrow…#FindJohnnyG pic.twitter.com/VRLWEzHcCm

— Tommaso Ciampa (@CiampaWWE) August 21, 2023