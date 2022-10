Chucky «asesina» a Liv Morgan

La Superestrella WWE y ex Campeona SmackDown, Liv Morgan, debutó como actriz en el más reciente episodio de la serie Chucky, la cual se emite desde el pasado 5 de octubre, todos los miércoles en USA Network. Y aunque fue amistosa con el pequeño muñeco diabólico pelirrojo, y hasta se dieron un tierno abrazo, su destino ya estaba sentenciado.

El cameo de Morgan terminó cuando fue brutalmente acuchillada por Chucky en repetidas ocasiones. Sin embargo, claramente Morgan está feliz, pues desde hace muchos años reveló que es fanática del personaje estrella de las películas de terror, Chucky, y que deseaba que este la pudiera «matar».

De hecho, como previa a este episodio, se divulgó un pequeño detrás de cámaras de la escena, y Morgan aseguró que vio la serie en su primera temporada en 2021, y le pidió a WWE que intentara hacer todo lo posible porque pudiera salir en un episodio si es que había una segunda temporada.

Por fortuna para ela, los buenos ratings de la primera temporada de 2021, hizo que USA Network, cadena en donde se emite Raw, renovara la serie de Chucky para este 2022 y así pudo cumplir su sueño.

