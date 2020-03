Antes del «boom» de Conor McGregor, un señor llamado Chuck Liddell supuso uno de los pioneros en llevar el mundo de los MMA al gran público, allá por los primeros años de este siglo, cuando UFC aún era una compañía bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos, a causa de un nivel de violencia excesivo que eventualmente fue rebajado. Y gracias a esa adecuación al «mainstream», Liddell, una de las figuras más carismáticas de esa era pre-McGregor, logró convertirse en un personaje que traspasó el octágono, obviando sus grandes series con Tito Ortiz y Randy Couture o su reinado del Campeonato de Peso Ligero UFC.

Era de esperar, por tanto, que los medios preguntaran a «The Ice Man» si su futuro podría pasar por WWE, una vez colgó los guantes en 2018, después de su fallida revancha contra Ortiz. Sobre todo, si hablamos de TMZ.

Oh, por supuesto, seguiría luchando en WWE, seguiría compitiendo en la lucha libre profesional, sería muy divertido. Me impresionan las cosas que hacen por allí, me gustaría demostrar que yo también puedo hacerlas. Si tuviera que elegir un combate soñado sería con The Rock. Tal vez no sea muy factible, pero me interesaría hablar con WWE.