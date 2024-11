Christopher Watts es un empleado de WWE de larga trayectoria y ejerce el rol de productor ejecutivo desde 2008. Sus contribuciones se encuentran en el enfoque innovador, particularmente en áreas como gráficos de realidad aumentada durante las entradas de las Superestrellas y la exploración de nuevas aplicaciones de tecnología de inteligencia artificial. También ha destacado en el enfoque de la compañía en expandirse a mercados globales, reflejando el compromiso con la evolución y mantenerse a la vanguardia en la industria.

► Una compañía con visión de futuro

Mientras hablaba recientemente con Nathan Grissom, Watts celebró la disposición de WWE de mirar siempre hacia el futuro:

«Lo que me gusta de WWE es que es una empresa con una mentalidad muy avanzada, especialmente recientemente con las nuevas personas que están ahí. Están muy enfocados en la nueva tecnología, buscando cómo llevar las cosas más allá. Incluso preguntan a otros empleados, ‘Oye, si ves algo interesante que no estamos haciendo, háznoslo saber.’ Esa tecnología de realidad aumentada (AR), donde los luchadores salen con gráficos AR en la arena, donde las cámaras se mueven pero los gráficos se mueven con ellas, recuerdo que fue un gran avance en los nuevos elementos de producción. También han tenido conversaciones sobre cómo se puede utilizar la IA en la empresa, o si es algo que realmente queremos tener, cuáles son las ramificaciones de usar IA. Es divertido ser parte de una empresa que piensa de esa manera.

Cuando empecé, en realidad los mercados internacionales no eran tan importantes para ellos, pero probablemente dentro de tres o cuatro meses de estar allí, se dieron cuenta de que esos mercados son enormes, hay mucho dinero por ganar y una gran base de fans fuera de Estados Unidos. Entonces, comenzaron a expandir todo su departamento internacional. WWE es muy buena en mantenerse a la vanguardia en cuanto a tecnología, queriendo saber qué está pasando y experimentando con cosas. Mira, si funciona, genial. Si no, no pasa nada».