Christopher Daniels anunció su retiro del mundo de la lucha libre profesional, luego de caer el pasado 16 de enero de 2025 ante «Hangman» Adam Page en un Texas Death Match como parte del especial Maximum Carnage de AEW Collision.

El combate duró poco más de 16 minutos y fue interesante. Y aunque Jeff Jarrett se enojó, pues creía que Daniels necesitaba tener un mejor retiro debido a su gran carrera y todo lo que ha contribuido, recientemente, el luchador reveló estar bien con la manera en que cerró su carrera.

► Christopher Daniels se sincera acerca de su retiro del ring

Daniels fue entrevistado recientemente por el Campeón Mundial de Peso Completo ROH, Chris Jericho, para su video podcast Talk Is Jericho, y allí habló de manera sincera acerca de por qué razón decidió retirarse del ring, aunque será en su labor como Director de Relaciones con el Talento AEW. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Mi cuerpo comenzó a deteriorarse en 2023, lo que hizo que competir fuera cada vez más difícil. En cuanto a la lucha, me siento muy orgulloso de cómo salió… Sabiendo que era mi primera lucha en cuatro meses en ese momento, fue algo importante. La manera en que todos logramos sacarla adelante… En 2023 estuve luchando mucho. Tony Khan, no específicamente dentro de las historias, pero a veces su manera de pensar es que tiene ciertas cosas en mente y dice: ‘Está bien, quiero darle protagonismo a esta persona. CD, ¿te molestaría luchar contra este tipo?’ Y es como, está bien, está bien.

«A finales de 2023, me dije a mí mismo: ‘Está bien, sabes qué, ya estoy en la recta final.’ Para ser honesto, mi cuerpo ya estaba resintiéndose. He tenido problemas en las rodillas durante un tiempo, pero a lo largo de 2023 comencé a sentir molestias en la cadera. Mi cadera derecha se estaba endureciendo y me costaba tener flexibilidad. Ya no me sentía tan atlético.

«Mis problemas con las lesiones venían de décadas atrás. Recuerdo una lesión grave en el cuello en 2001 durante un combate en WCW Nitro. Mi brazo izquierdo siempre fue más débil desde entonces y, para finales de 2023, noté signos de atrofia en mi bíceps y en el hombro. Decidido a aprovechar una posible última etapa en 2024, comencé a entrenar con Cezar Bononi, quien ha ayudado a varios talentos de AEW, e incluso invertí en nuevo equipo. Sin embargo, con el tiempo, mis oportunidades en el ring fueron disminuyendo.

«Entrené con Cezar por un tiempo pensando: ‘Está bien, voy a hacer todo lo posible para que, si esta es mi última etapa, valga la pena.’ Así que conseguí nuevo equipo y comencé a entrenar con Cezar. Justo en ese período, a principios de 2024, de repente Tony dejó de programarme con tanta frecuencia. Durante la primera mitad de 2024, las oportunidades fueron cada vez menos. Sabes, mucho de esto tiene que ver con que hay poco tiempo en televisión. Estuve haciendo algunas cosas en ROH, pero por alguna razón cada vez era menos frecuente que me dijeran: ‘Hey, CD, ¿puedes luchar contra esta persona?’

«Con cada vez menos apariciones en el ring, empecé a asumir un rol más gerencial, incluyendo un período como EVP interino. Sin embargo, mi deseo de seguir luchando me llevó a una rivalidad con Adam Page. Fue en este tiempo cuando los exámenes médicos revelaron el estado real de mi condición física, incluyendo espolones óseos en el cuello.

«Los cirujanos me dijeron: ‘Hicimos una resonancia magnética.’ Tengo tantos espolones en la parte trasera del cuello que parece el esqueleto de un xenomorfo de Alien. Hay espolones desde la base del cráneo hasta la mitad de la espalda, una cantidad impresionante de crecimiento óseo.

«Los médicos me plantearon la cirugía como una opción, pero me advirtieron que no revertiría el daño ni restauraría la fuerza muscular perdida. Esto me dejó con pocas esperanzas de recuperar mi estado físico.

«Mi lucha contra Hangman Page fue un punto de inflexión. Durante el combate, recibí un golpe en la cabeza tras deslizarme más de lo esperado y sentí un hormigueo en el brazo. El final de la lucha debía ser el Buckshot Lariat a la parte trasera del cuello y, cuando lo recibí, sentí un nuevo impacto. Ya había tenido stingers antes, así que no le di mucha importancia. Fui a revisión con los médicos y me preguntaron cómo me sentía. Les dije que estaba bien, solo con un poco de hormigueo en el brazo. Me hicieron otra resonancia magnética y me dijeron: ‘Realmente deberías dejar de hacer esto.’ Yo solo pensé: ‘¿En serio?’

«Los doctores enfatizaron que, a mis 54 años, mi condición solo iba a empeorar. Las vértebras de mi cuello estaban comenzando a fusionarse, lo que me hacía perder flexibilidad y me ponía en mayor riesgo de sufrir una lesión grave.

«Esta dura realidad finalmente me llevó a aceptar el retiro. Crecí amando la lucha libre. Al final, por la cantidad de trabajo que estaba haciendo, me di cuenta de que mi labor tras bastidores era más importante para la compañía que mi participación en el ring. Pensando en eso, fue como: ‘¿Por qué me sigo presionando para volver al ring cuando ya tengo un trabajo que hacer y del cual la compañía depende?’»