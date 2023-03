ROH está iniciando una nueva era bajo el mando de Tony Khan y Christopher Daniels está encantado. Fue parte del primer programa y va a continuar ligado a la compañía, como está haciendo también en AEW. Recientemente, el veterano luchador estuvo hablando de este reinicio de Ring of Honor en MuscleManMalcolm e hizo una comparación entre el pasado y el presente. En cuanto a su próxima lucha, Daniels formará equipo con Matt Sydal en el episodio de esta noche contra el Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher).

A new tag team has entered #ROH as @facdaniels teams up with @MattSydal!

Watch #ROH Honor Club TV, streaming at https://t.co/DK9iup9M57! pic.twitter.com/PJYEaKKfRh — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 10, 2023

> El presente de ROH a ojos de Christopher Daniels

“Tony tiene un conjunto más amplio de recursos para el beneficio de Ring of Honor. Incluso cuando estábamos haciendo cosas con Sinclair Broadcasting, sentí que había un límite para lo lejos que podíamos llegar. No creo que Tony tenga ese límite establecido. Tony tiene los recursos. Si tiene una idea, no tiene miedo de hacer un esfuerzo adicional para ponerla en práctica. Hay menos restricciones para Ring of Honor bajo Tony Khan de las que podría haber habido bajo Sinclair Broadcasting. Espero que ese sea el caso.

“Espero que, en el futuro, podamos hacer que Ring of Honor vuelva a la prominencia que tenía antes de que ocurriera la pandemia. Esa situación, Ring of Honor fue probablemente la promoción más afectada por la pandemia. Con suerte, con Tony detrás de escena, podemos traer de vuelta a Ring of Honor, ponerlo en HonorClub, hacer que la gente se entusiasme con Ring of Honor. Tengo muchas ganas de ser parte de ello, tratar de contribuir, tratar de obtener más oportunidades en Ring of Honor, yo o yo y Matt”.

¿Te gusta lo que está haciendo Tony Khan con ROH?