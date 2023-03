Christopher Daniels, como si fuera la última vez

La carrera de Christopher Daniels en la lucha libre profesional se extiende por más de tres décadas durante las cuales se ha convertido en un luchador reconocido en todo el mundo, especialmente por sus muchos años en IMPACT, aunque sin olvidar que ha trabajado en incontables compañías, destacando también NJPW, ROH, CMLL o AEW, donde tuvo hasta ahora su último combate; el 6 de marzo venció a Cole Karter en Dark: Elevation. Y va a seguir desarrollando su legado, aunque no sabe hasta cuando.

TOMORROW!! I’ll be in action at the HOUSE RULES event in Troy, OH!! https://t.co/c4Mf4vu0bC pic.twitter.com/FZJm7FrA7e

No tanto porque considera que aún le queda mucho tiempo en los encordados sino porque lucha cada vez como si fuera la última, como expresa en su reciente entrevista con Bill Pritchard para WrestleZone. Cabe mencionarse que ‘The Fallen Angel’ estará luchando mañana en AAA Lucha Libre World Cup.

“Podría ser mi último combate el domingo. Podría ser el último, y lo entiendo. Parte del desafío ahora es luchar como si fuera mi último combate. Mi espíritu está dispuesto; a veces, mi carne es débil, y esa es la situación real. Mientras mi espíritu sea fuerte, seguiré haciendo esto mientras pueda. No creo que sea la última vez. Es hora de que tenga la oportunidad de trabajar para AAA. Tengo una buena relación con la compañía en sí, y espero con ansias el domingo, y [veremos] qué sucede. Luego, después de que ganemos, todo es posible”.

This week I put on my traveling shoes! After Winnipeg, I head down to @TimebombPro on Thursday, then head to @luchalibreaaa on Sunday to battle for the World Cup with my partners @TheRealMorrison & @RealSamAdonis pic.twitter.com/Q2zqSdsBaG

— Christopher Daniels (@facdaniels) March 13, 2023