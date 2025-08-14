Christian Cage y Adam Copeland vuelven a unir fuerzas en para Forbidden Door

Después de meses de tensión y enfrentamientos directos, Christian Cage y Adam Copeland sorprendieron al público al reconciliarse y luchar nuevamente lado a lado, recordando una amistad que se remonta a décadas atrás.
La noche comenzó con un enfrentamiento en el que Copeland se midió contra Stokely, quien fue llevado al ring a la fuerza por el personal de seguridad. Entre burlas hacia su oponente, el canadiense dominó a placer hasta que una intervención de FTR provocó la descalificación.
El ataque de FTR sobre Copeland parecía sentenciar la noche, pero la arena estalló cuando Christian Cage apareció para defenderlo. Armado con Spike, ahuyentó a los agresores y frenó a Nick Wayne, que buscaba sorprenderlo. En un momento cargado de simbolismo, Cage entregó su arma a Copeland y ambos sellaron su reencuentro con un abrazo, dejando claro que, pese a las rivalidades recientes, su alianza histórica sigue viva.
Posteriormente, se anunció que Adam Copeland y Christian Cage se enfrentarán a Nick Wayne y Kip Sabian en Forbidden Door.