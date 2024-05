Christian Cage revela el origen del Killswitch

Killswitch, además del nuevo nombre que él mismo le dio a Luchasaurus, es uno de los movimientos más reconocibles del veterano de AEW Christian Cage. Lo usó en la misma casa Élite para ganar y defender el Campeonato TNT, en WWE para ser Campeón Mundial de Peso Pesado, o en TNA para ser Campeón Mundial.

Ahora, mientras hablaba recientemente con Steel City Con, así como al tiempo que se prepara para luchar por el Campeonato Mundial de AEW en Double or Nothing 2024, y nos preguntamos si entonces la usará para derrotar a Swerve Strickland, «The Patriarch» revela el origen de la maniobra.

«Cuando estaba empezando en la lucha libre, solía estudiar muchas cintas porque soy un estudiante del juego. A diferencia de la mayoría de los luchadores que ves hoy en día que interpretan a un luchador, yo realmente soy un luchador. Así que… solía estudiar muchos géneros diferentes de lucha libre, uno de ellos siendo la lucha libre japonesa. Entonces estaba Tommy Rogers, y solía realizar un movimiento. Se llamaba el Tamakaze, que es una versión del Killswitch. Él lo hacía un poco diferente a como lo hago yo. Cuando lo vi hacerlo, fue cuando enganchó los brazos del tipo desde atrás y lo giró. En primer lugar, no podía entender cómo lo hacía. Así que tuve que ralentizarlo. Esto fue en la época de los VCR.

«Así que tuve que ralentizarlo en un VCR y presionar pausa varias veces para verlo cuadro por cuadro y ver cómo giraba al tipo. Cuando vi cómo giraba al tipo y la cabeza estaba en la posición mirando hacia abajo, pensé, bueno, es casi como un movimiento de piledriver. Puede ser devastador. Puede ser algo que realmente puedo aplicar a cualquier luchador, sin importar su tamaño, lo cual también es importante como finalizador en mi opinión. Pero él lo hacía de una manera diferente. Solía correr dos o tres pasos y correr y saltar con él. Cuando lo miré, pensé que eso le quitaba algo al movimiento. Pensé que sería más devastador si giras a alguien en esa posición y simplemente lo dejas caer directamente sobre su cabeza. Así que esa es mi versión. Creo que me ha servido bien».

