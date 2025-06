Una de las mejores rivalidades en AEW en los últimos años ha sido la de Adam Copeland, conocido en WWE como Edge y ahora en esta nueva etapa en AEW como Cope, y su gran hermano y amigo, Christian Cage. Ambos nos brindaron grandes luchas.

Y durante meses se ha reportado que Cope y Christian Cage se van a reunir como equipo en AEW, para tener una última etapa de gloria juntos. Sin embargo, en la más reciente edición de su video podcast Backstage Report Podcast, Sean Ross Sapp de Fightful Select reportó que si esta reunión no se ha dado, es porque Christian Cage le ha pedido tanto a Cope como a Tony Khan, que la reunión no se dé por ahora. Y explicó los motivos que tendría Christian:

► Christian Cage estaría evitando reunión con Cope en AEW por esta razón

«Cope y Christian se convirtieron en un punto natural de curiosidad entre muchos de nuestros televidentes y lectores últimamente, porque esa fue una predicción que hice hace un tiempo. Pensé que iban rumbo a eso junto a FTR. Y creo que en un programa dije algo como: ‘Bueno, supongo que me equivoqué’.

«Y luego un par de personas en AEW me contactaron y me dijeron: ‘No, no te equivocaste. Esa era la dirección’. De hecho, el plan original era que FTR se volvieran rudos contra los Outrunners, pero eso fue descartado porque decidieron que querían que se volvieran rudos contra Cope para así llegar eventualmente a la reunión de Cope y Christian.

«Sin embargo, Christian ha frenado un poco las cosas. Vi a mucha gente decir: ‘Bien por él. Me alegra que quiera impulsar a Nick Wayne‘, y todo eso. Pero según lo que me han dicho, los engranajes de todo esto pudieron haberse puesto en marcha hace bastante tiempo. No había una razón para que se extendiera tanto. Eso es con base en las personas con las que hablé.

«Y originalmente se había discutido que Cope regresara hace más de un mes. Y desde entonces ha estado en pausa, sin un plan o historia concreta rumbo a AEW All In hasta ahora.

«La única persona que parece tener una dirección creativa sólida en este momento es el propio Christian con lo de Nick Wayne, que es algo que él quiere desarrollar a fondo».