Christian Cage habla de su retiro: «Firmé con AEW…»

No está claro si una segunda o una tercera pero sin duda Christian Cage está viviendo una nueva juventud en AEW. No olvidemos tampoco que en 2021 fue Campeón Mundial de TNA. Pero en la casa Élite ha sido dos veces Campeón TNT con dos buenos reinados, lidera una facción, The Patriarchy, con la que está contando algunas historias que se encuentran en la primera línea de la programación, y más aún está recuperando, o volviendo a recibir el respeto de fanáticos y profesionales con su buen hacer.

► El retiro de Christian Cage

Ahora mismo, es una incógnita cuál va a ser su siguiente paso después de no haber podido destronar a Swerve Strickland como Campeón Mundial de AEW en Double or Nothing, pero algo estará haciendo, y nada bueno, en el sentido de que es un heel absolutamente malvado. Y todos lo odian y le desean lo peor, aunque nadie quiere verlo retirándose, una vez más, algo acerca de lo cual le preguntó recientemente nuestro compañero Chris Van Vliet. Afortunadamente, aún no ve su retiro cercano.

«Siempre dije que lo haría hasta que dejara de ser divertido. Ese era mi barómetro. ¿Cómo podría no divertirme ahora mismo? Sigue siendo divertido. No tengo plazos. Firmé un contrato, creo que me quedan tres años de contrato. Llegaremos al final y veremos qué pasa. Siento que tengo muchos conocimientos. No lo sé todo, pero sé mucho. Creo que pienso en el negocio de forma diferente, planteo los combates y veo los combates de forma diferente a como lo hacen los demás. Me gustaría, cuando llegue el momento, devolver al negocio lo que ha hecho por mí».

¿Qué opinas del presente de Christian Cage en AEW?