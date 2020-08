Chris Weidman: "Regresar al peso mediano fue difícil"

Si bien reducir las 185 libras nunca fue fácil, el veterano de 36 años Chris Weidman lo redujo a una ciencia después de prepararse para tantas peleas en esa clase de peso. Luego de una breve parada en el peso semicompleto, Weidman decidió que regresaría a sus viejos terrenos donde se sentía como si pudiera tener el mayor impacto y, con suerte, tomar otra carrera por el título.

Después de una parada entrecortada que retrasó su regreso en mayo debido a la pandemia de coronavirus, Weidman fue contratado para pelear contra Omari Akhmedov y su rutina de entrenamiento constante continuó después de comenzar su campamento a principios de este año.

Desafortunadamente por todo el trabajo que estaba haciendo, Weidman dice que su cuerpo no estaba reaccionando de la misma manera que lo hizo en todas sus peleas pasadas en el peso mediano.

"Ese ha sido uno de mis principales enfoques durante todo este asunto es tratar de controlar mi peso. Para ser honesto, finalmente está empezando a bajar. No estaba bajando como solía hacerlo. La última vez que peleé en 185 fue contra 'Jacare' Ronaldo Souza en 2018, así que ha pasado un tiempo. Me hice mayor y mi cuerpo no estaba acostumbrado a hacer ese corte y no respondía. Entonces estaba un poco asustado.

“He estado entrenando continuamente pensando que estoy peleando en mayo, así que he estado entrenando, comiendo sano todo ese tiempo y mi peso rondaba entre 218 y 225 libras. Entonces pensé que tan pronto como comenzara a hacer dieta y me volviera realmente serio con mis comidas y trabajara duro dos o tres veces al día, estaré bien. Comencé a hacer eso y mi peso realmente no era inferior a 215. Estaba comiendo súper saludable y entrenando muy duro y generalmente mi peso simplemente baja".