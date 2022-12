Chris Weidman: «Paddy Pimblett delira o bromea»

Chris Weidman no puede creer que Paddy Pimblett piense seriamente que venció a Jared Gordon en UFC 282. Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) derrotó a Gordon por decisión unánime en el evento coestelar del sábado pasado en T-Mobile Arena, una decisión que llamó la atención de muchos y puso a los jueces bajo fuego .

Pimblett inmediatamente defendió la decisión , diciendo que pensó que ganó las rondas 1 y 2 con facilidad. La estrella en ascenso también dijo antes de la pelea que le habría dado al campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, una prueba más dura que la que hizo Charles Oliveira, una declaración que Weidman encuentra ridícula.

“Paddy me está confundiendo muchísimo. Solo quiero saber si es un truco. Él saltando al micrófono justo después de tomar la decisión. Pensé que definitivamente perdió 30-27. Pensé que perdió los tres rounds, el segundo quizás fue el más cercano, pero sigo pensando que perdió. Si fuera generoso con él, le daría el segundo. Dicho esto, no sé si es confianza o truco. O está completamente delirando o es un truco. Y si es un truco, todo el poder para él, me inclino ante él, estás haciendo un gran trabajo. Pero si es así de delirante, está loco».

«Para él pensar que podría darle una buena pareja a Makhachev y compararse con Charles Oliveira cuando Jared Gordon, a quien tengo mucho respeto, pero es un pequeño ’55er, y está hablando de Makhachev, cuya especialidad es la lucha libre y Oliveira, estos tipos monstruosos cuya especialidad es el juego de suelo. No entiendo de dónde saca esto. ¿Cómo podía hablar así?

Gordon estaba desconcertado con el resultado y pidió una revancha con Pimblett. El neoyorquino de 34 años dijo que incluso está dispuesto a adentrarse en territorio enemigo para recuperar las cosas con Pimblett en UFC 286 en Londres.