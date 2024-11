Chris Weidman no planea dejar nunca los guantes dentro del octágono

A sus 40 años, nadie se hubiera sorprendido ni se hubiera quejado si Chris Weidman hubiera tomado la decisión de retirarse y alejarse de la UFC. El nativo de Nueva York ya ha logrado grandes cosas en su carrera como ex campeón de peso mediano.

También ha superado algunas derrotas difíciles y, en los últimos tiempos, algunas lesiones devastadoras que habrían supuesto el fin para muchos boxeadores. Perder su pelea de regreso en agosto del año pasado contra Brad Tavares no lo desanimó a seguir compitiendo.

En su última pelea, volvió a la senda de la victoria y, aunque fue una pelea que trajo consigo mucha controversia, Weidman lució bien en la pelea. Desafortunadamente, muchos de los elogios que recibió se vieron arruinados por los múltiples golpes en los ojos que sufrió Bruno Silva, lo que finalmente llevó a que la pelea se detuviera y cambiara de un nocaut técnico a un veredicto por decisión debido a la lesión.

Weidman ahora está listo para regresar para enfrentar a Eryk Anders en UFC 309 y aunque su suerte al pelear en el Madison Square Garden ha sido menos que ideal con dos derrotas por nocaut, tendría mucho sentido terminar las cosas frente a un público local en el estadio más famoso del mundo.

En una entrevista con MMA Fighting, el ex campeón reveló que es muy poco probable que eso suceda el 9 de noviembre. En cambio, está optando por tomar cada pelea como viene y decidirá si quiere continuar o no después del hecho en lugar de antes o durante su tiempo en el Octágono.

“Sinceramente, todavía voy pelea por pelea para ver cómo me siento, para ver cómo me desempeño. Ahora mismo, en el gimnasio, mi cuerpo se siente bien y me está yendo muy bien, pero tengo que poder rendir bajo las luces. Así que, a esta altura, a mi edad y todo eso, todo es pelea por pelea. Veremos cómo me siento y partiremos de ahí.

“Voy a tomar las cosas en cada pelea, tomaré mi decisión después de la pelea. No planeo dejar los guantes ni nada por el estilo, ya sea que gane o pierda. Pero planeo no tomar decisiones apresuradas. En este momento, todavía me siento muy bien. Estoy emocionado. Me encanta entrenar. Me encanta estar en los campamentos. Me encanta toda la disciplina y cómo te mantiene en la rutina. Es realmente adictivo. Soy súper competitivo, así que es lo mejor que puedo hacer. Pero obviamente no puedes hacerlo para siempre. Por eso tengo que tomarlo pelea por pelea y sopesar los pros y los contras de todo y ver dónde estamos”.