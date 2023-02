Chris Weidman analiza la división peso medio de UFC

El ex campeón de peso medio de la UFC Chris Weidman está cada vez más cerca de regresar tras una larga recuperación de una fea lesión en la pierna que sufrió en UFC 261.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Weidman dio una actualización alentadora sobre cuándo los aficionados pueden esperar que luche de nuevo.

“Creo que probablemente en junio, algo así”, reveló Weidman. “Voy a esperar hasta después de este combate de grappling, conseguir esa victoria, centrarme en eso y luego tan pronto como termine voy a ir a la UFC y resolverlo”.

Weidman continuó aclarando que sigue en la búsqueda de un título de la UFC.

“Alguien en el Top 15, en cualquier lugar de 10 a 15”, dijo Weidman sobre su próximo oponente. “No voy a volver a ser un luchador de categoría B o un portero… Pasé por todo este infierno no sólo para volver, quiero volver para tratar de recuperar lo que es mío. Intentar conseguir ese cinturón. Después de analizar a todos estos tipos, de observar la división de peso medio estos dos últimos años, no creo que haya ninguna razón por la que no pueda vencer a esos tipos.”

Antes de la lesión contra Hall, Weidman se recuperó de una derrota en el peso semipesado al derrotar a Omari Akhmedov en su regreso al peso medio en agosto de 2020. Después de perder el título de peso medio ante Luke Rockhold en UFC 194, perdió peleas ante Gegard Mousasi y Yoel Romero.

Weidman es posiblemente uno de los mejores pesos medios de todos los tiempos, con sus dos victorias sobre Anderson Silva y victorias sobre Vitor Belfort y Lyoto Machida. Ganó los 13 primeros combates de su carrera profesional.

En el momento de escribir este artículo, Darren Till ocupa el puesto número 15 en la clasificación de peso medio. Justo por delante de él se encuentran pesos medios en ascenso como Chris Curtis y André Muniz. Weidman no regresa sólo por amor a la lucha, sino también para redimirse y convertirse potencialmente en bicampeón de la UFC.