Chris Weidman aborda firma con GFL tras retirarse de UFC

La aparición del nombre de Chris Weidman en el draft de la Global Fight League confundió a muchos. Esto se debe a que el veterano luchador de UFC Weidman (16-8 MMA, 12-8 UFC) acababa de anunciar su retiro hace menos de 10 días, antes de optar por seguir peleando.

El ex campeón de peso mediano de la UFC, que fue la segunda elección del equipo de Nueva York en el draft de la GFL, explicó su decisión de unirse a la liga. Ve grandes oportunidades para vengar derrotas anteriores en su carrera.

“El elefante en la habitación es que acabo de retirarme de la UFC. Mucha gente pensó que había terminado de pelear. No lo sabía. Pensé que tal vez había terminado de pelear. Estaba abierto a otras oportunidades fuera de la UFC, pero tenía que ser bueno.

“Esta es una liga en la que hay muchos chicos con los que tengo una historia. Tienes a Luke Rockhold, tienes a Gegard Mousasi, tienes a Uriah Hall. Rockhold fue mi primera derrota. Fue una píldora difícil de tragar para mí. Se suponía que íbamos a hacer la revancha varias veces en UFC, pero nunca sucedió. Así que esa sería una pelea que me encantaría tener. Uriah Hall me rompió la maldita pierna en mi última pelea. Fue un caballero al respecto, pero ya habíamos peleado dos veces.

“… Son tipos mayores con los que tengo mucha historia. Me encanta competir y ganamos mucho dinero. No es algo a lo que realmente pueda decir que no. Es un momento realmente emocionante para mí”.

Weidman, de 40 años, compitió por última vez en UFC 310 en diciembre pasado, cuando fue noqueado por Eryk Anders en el segundo round.