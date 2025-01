Chris Masters quiere regresar a WWE

A sus 42 años recién cumplidos, el reconocido luchador estadounidense, Chris Masters, ha declarado que desea volver a aparecer y volver a luchar en WWE. Así lo expresó en la más reciente edición del video podcast Rewind, Recap, Relive, en donde apareció como invitado. Así respondió a la pregunta de un potencial retorno a WWE:

► Chris Masters acerca de un posible regreso a WWE:

«Me gustaría, hombre. He intentado trabajar para eso. Estuve con la NWA por un tiempo, y eso me dio una buena plataforma para mostrar lo que puedo hacer, pero no lo sé, es difícil, hombre. Miro el panorama actual, y no sé de dónde podría venir esa oportunidad. Puede que no esté en las cartas. Eso no significa que me vaya a alejar de la lucha libre.

«Pero no lo sé, hombre. Es una de esas cosas en las que la carrera de un luchador pasa por mucho, es una relación de amor/odio. A veces la amas, pero a veces sientes que no te está devolviendo ese amor. Definitivamente he vuelto a enamorarme de la lucha libre, pero he llegado a un punto donde siento que no me está devolviendo ese amor.

«No sé si voy a conseguir… Definitivamente siento que mi habilidad está mejor que nunca, y si se me diera la oportunidad, podría hacer algo. Pero la pregunta es, ¿esa oportunidad llegará? Y si lo hace, ¿de quién vendrá? Así que no lo sé».

Sobre el estado actual de su carrera:

«Estoy en una encrucijada personal. He estado en la escena independiente por tanto tiempo que ha llegado al punto en el que necesito algo más. Porque esto no puede ser todo. Si esto fuera todo, entonces tengo que cambiar de dirección o, al menos, hacer algo más además de esto.

«Es una de esas cosas donde nunca sabes qué tipo de sorpresas o qué va a pasar, pero, al mismo tiempo, no quiero ser dentro de cinco, seis, siete años ese tipo que estaba esperando su próxima oportunidad pero nunca la consiguió, y desde entonces solo ha estado dando vueltas en la escena independiente.

«La escena independiente ha sido muchas cosas, pero siempre vas a querer algo más. Incluso en la escena independiente, la mayoría de las veces solo puedes trabajar una o dos veces por semana. Hay una falta de satisfacción, y no hay suficiente reembolso. Me refiero al dinero, simplemente. Definitivamente no estás planificando tu retiro solo con la escena de lucha independiente».