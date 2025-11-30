Chris Jericho ya tendría una oferta para volver a WWE

Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, lo cual ha incrementado los rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE.

► Habría una historia de retiro para Chris Jericho

Según un informe reciente del Wrestling Observer Newsletter, la WWE ya le habría ofrecido a Chris Jericho una historia de retiro si decide regresar. Si bien Meltzer señaló que no hay nada confirmado, se informa que la idea está sobre la mesa si Jericho decide no renovar con AEW.

“Esta es una decisión de Jericho y todo apunta a que la WWE lo hará. Sé que la WWE le ha ofrecido una historia de retiro y en la WWE han dicho que eso es lo que les interesa. Otros esperan que esté allí a principios del próximo año, pero no hay nada confirmado”.

Cabe destacar que los informes de Meltzer a menudo se basan en especulaciones, y ni Jericho ni la WWE han hecho declaraciones oficiales, sobre el tema. No obstante, Tony Khan dejó muy clara su postura durante una entrevista reciente, afirmando que espera que Jericho termine su carrera en AEW.

Por ahora, el veterano luchador de 55 años no ha tomado ninguna decisión pública sobre su futuro, pero existe el interés tanto de WWE como de AEW, de contar con sus servicios el próximo año.