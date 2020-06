Han pasado más de dos años desde que abandonara WWE pero en este lapso de tiempo ha continuado hablando de su antigua empresa ocasionalmente, como ocurre en el caso que nos ocupa, porque Chris Jericho recuerda algo de Stephanie McMahon, entre otras cosas, dado que comenta además de Jake Hager, uno de sus mejores amigos en AEW, pues lo tiene a su lado en The Inner Circle, u Orange Cassidy. Todo esto en el reciente Saturday Night Special en su canal oficial de YouTube.

► Chris Jericho y Stephanie McMahon: Inesperado recuerdo

Respondiendo a las preguntas de los fanáticos, Y2J hizo estas declaraciones:

El peor remate que sufrió

"La bofetada de Stephanie McMahon es el movimiento más duro que he sufrido en toda mi carrera en la lucha libre".

Los nombres de NXT

"Siempre confundo a Juice Robinson (estrella de NJPW) y Orange Cassidy. Digo Juice Cassidy u Orange Robinson. Podrían ser buenos nombres para chicos de NXT. Allí tienen esos ridículos nombres de telenovelas".

Un equipo de Jake Hager con Orange Cassidy

"Cuando Jake Hager estaba golpeando a Orange Cassidy recuerdo que dije que estaba golpeando a una versión de sí mismo de 15 años. Se parecen mucho, es muy divertido. Algún día los dos tienen que formar un equipo, porque parecen gemelos, solo que uno más grande que el otro. Es como si se miraran a un espejo".

Quizá esto ocurre en algún momento, pero no será pronto, puesto que ambos están más bien rivalizando. Aunque cabe mencionarse que Hager está camino a verse las caras con Cody Rhodes por el Campeonato TNT en Fyter Fest 2020. Por eso dicha trama no va a durar mucho. Eso si Cassidy no se involucra en este combate titular provocando la derrota del rudo. A ver qué ocurre en el PPV dentro de dos semanas, el próximo 29 de junio.

► Cartel de Fyter Fest 2020

Este es el cartel del evento, por ahora:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley vs. Brian Cage (con Taz)

CAMPEONATO TNT

Cody vs. Jake Hager

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Adam Page vs. The Best Friends (Chuck Taylor y Trent)