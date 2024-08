Chris Jericho y Hook se enfrentarán en All In por el Campeonato TBS

Hook tendrá al fin su lucha contra Chris Jericho y será en uno de los eventos más grandes de AEW, All in, donde el Campeonato FTW estará en juego con condiciones impuestas por el Árbol de la Sabiduría.

Durante Dynamite, Hook pidió una lucha contra Jericho en ese momento; sin embargo, Chris aseguró que no tendrían una lucha en ese momento, pero sí la tendrían en All In con el Campeonato FTW en juego.

Además, Jericho aseguró que esa sería la última oportunidad que tendría por el título y que para tener ese encuentro, primero tendría que enfrentar a Big Bill la siguiente semana, condiciones que Hook aceptó.