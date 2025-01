Chris Jericho: «¿WWE Hall of Fame? No me importa»

Chris Jericho entrará un día al Salón de la Fama de la WWE. O al menos antes quería; en 2019 hablaba de que Shawn Michaels, Kevin Owens o Funaki podrían inducirlo. Pero de un tiempo a esta parte ha ido cambiando de opinión; en 2023 incluso cuestionaba el propósito de dicha ceremonia de premios.

► No le importa

Pero aún así entrará. Guarden mis palabras. A no ser que lo rechace, una idea con la que juega en una entrevista reciente con el Toronto Sun, en la que también explica que realmente no le importa esa cuestión sino disfrutar del presente de su carrera; es un habitual de AEW y el Campeón Mundial de ROH.

«No soy de esos tipos que se preocupan por el Salón de la Fama porque, para empezar, ni siquiera creo que sea algo realmente real. En cierto modo, es como, ‘Eh, da igual’. Por otro lado, me dan ganas de hacer lo que los Sex Pistols y simplemente negarme a ir. Enviar una carta diciendo: ‘No mencionen mi nombre’, como hizo Axl Rose. Sería un movimiento muy propio de la lucha libre.

No me importa, de verdad que no. Es genial que algunos entren y me alegra que tengan la oportunidad, pero yo ya soy un Salón de la Fama. El Salón de la Fama está aquí [señala su cabeza]. Es algo más para los fans. A estas alturas, podrían incluirme en el Salón de la Fama y quizás me abuchearían fuera del edificio. Veremos qué pasa.

Por ahora, estoy disfrutando lo que sigo haciendo y definitivamente no entraría en el Salón de la Fama mientras siga activo en el ring. Veremos cómo se dan las cosas. Por ahora, me siento bien, estoy haciendo un gran trabajo y cuando sienta que es hora de colgar las botas, lo haré. Hasta entonces, seguiré disfrutando de formar parte de este negocio, como lo he hecho durante los últimos 34 años».

