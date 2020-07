A veces, una estrella deslumbra tanto cuando aparece en pantalla, que esa luz puede impedirnos ver más allá. Chris Jericho hizo su papel de Campeón Mundial AEW durante medio año, y ahora, pese a hacerse a un lado y ceder la primera plana a Jon Moxley, "Le Champion" siempre acaba siendo protagonista de una manera u otra, y eso se pone de manifiesto, por ejemplo, cada vez que comparte mesa de comentarios junto a Jim Ross y Cía.

El miércoles, en la segunda jornada de Fyter Fest 2020, Jericho de nuevo apunta a robarse la noche (teniendo en cuenta también que Jon Moxley vs. Brian Cage quedó postergado), ya que su rival será el luchador de moda dentro de AEW: Orange Cassidy.

Duelo que no sabíamos que necesitábamos hasta que la empresa lo confirmó hace un par de semanas, después de que Jericho, mediante un mero saco lleno de naranjas, lo vendiera al mundo.

► Chris Jericho vs. Orange Cassidy, potencial "show stealer"

Y ya que fue grabado el jueves de la semana pasada, Jericho tiró de redes sociales para lanzar una interesante previa de su mano a mano con "Freshly Squeezed".

Trust me..you are NOT gonna want to miss #OrangeVsJericho NEXT WEDNESDAY on aewontnt ! It’s one of my favorite matches I’ve had in @AEWrestling...doncha dare miss it! @ All Elite Wrestling - AEW https://t.co/2VHZxqACzR — Chris Jericho (@IAmJericho) July 4, 2020

«Hacedme caso... NO vais a querer perderos Orange vs. Jericho EL PRÓXIMO MIÉRCOLES en TNT! De los combates que he tenido en AEW, es uno de mis favoritos... ¡no os atreváis a perdéroslo!»

Para quienes no conocían la habilidad luchística de Cassidy, este ya dio una buena muestra en febrero durante AEW Revolution, donde enfrentó a PAC. Por tanto, es de esperar que el bombo esté a la altura de lo que finalmente veremos.

Les recuerdo el cartel completo de la última parte de AEW Fyter Fest 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Page (c) vs. Private Party

Chris Jericho vs. Orange Cassidy

The Young Bucks y FTR vs. The Butcher & The Blade y The Lucha Brothers

Lance Archer vs. Joey Janela

Nyla Rose vs. rival por determinar

Brodie Lee, Colt Cabana y Stu Grayson vs. SCU

PUPPY BATTLE ROYALE