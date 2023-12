Chris Jericho volverá al cine para ‘Terrifier 3’

Chris Jericho hace una breve aparición al final de la segunda película de la franquicia ‘Terrifier’ en el rol de asistente de hospital psiquiátrico. El año pasado, el luchador de AEW contaba así cómo fue aquella experiencia:

“Bueno, también fue raro porque era octubre y eran como las tres de la mañana, así que hacía frío. La institución (psiquiátrica) era, tal como dijiste, espeluznante. No estaba sucio, pero tampoco era el más limpio de los lugares. Realmente encajaba con la vibra de ‘Terrifier’. Como dije, solo era un lugar, y esa escena en realidad era mucho más larga, lo que condujo al final real de la película.

«Otra película de terror salió en el mismo período de tiempo, durante el último año, que tenía el mismo final, por lo que tuvimos que volver a editarla y volver a filmarla. Entonces, en realidad fue una escena más larga que eso. Pero de cualquier manera, fue genial estar involucrado y ver toda la pasión de las personas detrás de este proyecto y deja la puerta abierta para ‘Terrifier 3’ para mí”.

wrestling fans rise & check out this exclusive clip of Terrifier fan, Chris Jericho, in the sequel, Terrifier 2 pic.twitter.com/KiOEsfZWqU

— Regal (@RegalMovies) October 7, 2022