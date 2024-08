Durante el episodio más reciente de su pódcast, Talk is Jericho, «The Learning Tree» Chris Jericho comparte recuerdos de sus tiempos en la WWE, por ejemplo, resaltando la importancia de presentarse a los fanáticos en su debut en 1999 aún cuando muchos lo conocían de su paso por WCW, o revelando la variedad de nombres que se barajaron para su remate antes de elegir Walls of Jericho. Ello miemtras, mirando al presente, se encamina a defender el Campeonato FTW contra HOOK en AEW All In.

► Las locas ideas de la Attitude Era

Asimismo, el veterano también se estuvo acordando de la Attitude Era, época que llevó a la WWE a vencer a la WCW en las Monday Night Wars con él como uno de los elementos más importantes, como también «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, o las Divas. Vince McMahon lo intentó con todo hasta finalmente lograrlo, en muchas ocasiones llevando a la realidad ideas como poco cuestionables. Eso sí, los talentos tenían la posibilidad de rechazarlas. Así lo da a conocer Jericho:

«Le dije a Vince (McMahon) por teléfono, acababan de hacer esta cosa en la que Mark Henry tuvo sexo con Mae Young, y le dije: ‘¿Alguna vez me vas a hacer hacer algo así? Porque no me siento cómodo haciendo cosas sexuales.’ Me dijo: ‘Si alguna vez hay algo que no quieras hacer, solo dímelo, no tienes que hacerlo. De todos modos, nunca te haremos hacer algo así.’ A su crédito, nunca tuve que hacer nada tan ridículo. No creo que haya hecho nada tan ridículo».

Ideas como que el mismo Jericho fue desnudado por Spike Dudley en televisión, ganó una lucha por el campeonato jugando a las sillas musicales, o fue amenazado con recibir nalgadas por Bob Barker.