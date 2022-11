En el PPV Full Gear 2022, y en la cuarta lucha de la noche, se llevó a cabo un combate por el Campeonato Mundial ROH. Chris Jericho expuso su cinturón en contra de Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara.

La lucha fue muy variada, tuvo tanto estilo técnico como movimientos aéreos. Castagnoli estuvo algunos minutos fuera de acción. Guevara se unió con Jericho para atacar a Danielson, aunque luego Guevara impidió que Jericho ganara la lucha al acabar una cobertura a favor del Y2J y se fueron a los golpes.

